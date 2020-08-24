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سورية: انفجار خط الغاز العربي وانقطاع الكهرباء عن كل المحافظات

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 08:48

سورية: انفجار خط الغاز العربي وانقطاع الكهرباء عن كل المحافظات
من الانفجار (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن انفجار وقع في خط الغاز العربي في ريف دمشق، فجر الإثنين، وقالت "سانا" نقلًا عن وزيرين في حكومة النظام السوري، إنّ "انفجارًا في خطّ الغاز العربي قد أدّى إلى انقطاع الكهرباء في كلّ أنحاء سورية".

ونقلت "سانا" عن وزير الكهرباء قوله إنّ "انفجارًا في خطّ الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق" قد "أدّى إلى انقطاع الكهرباء" في البلاد.

من جهته، أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أنّ "الخط الرئيسي المغذّي للمنطقة الجنوبيّة تعرّض لانفجار قد يكون ناجمًا عن عمل إرهابي، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء" في كلّ سورية، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، قال وزير الكهرباء إنه تمت "إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي". ونشرت سانا صورًا لما قالت إنّه "انفجار خط الغاز العربي في ريف دمشق".

وقالت "سانا" إن "فرق الإطفاء والدفاع المدني تخمد بشكل نهائي النيران المشتعلة بخط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا بعد تعرضه لاعتداء إرهابي فجر اليوم".

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