سورية: هجوم صاروخي إسرائيلي على منطقة حلب

شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجوما استهدف منطقة حلب، قبيل فجر اليوم، الجمعة، فيما أعلن النظام السوري أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للعدوان الإسرائيلي.

ونقلت وكالة سانا الرسمية للأنباء عن مصدر عسكري، قوله إنه "في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

وذكر التلفزيون السوري لاحقا أن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل لأهدافها في أحدث هجوم تقول سورية إن إسرائيل شنته.

وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قد قالوا في الأشهر الأخيرة إن إسرائيل ستصعد حملتها على إيران في سورية حيث وسعت طهران وجودها بمساعدة جماعات تقاتل بالوكالة.

وقال مصدر استخباراتي بالمنطقة إن إسرائيل تكثف غاراتها في وقت يتركز فيه اهتمام العالم والمنطقة، بما فيها سورية، على جائحة كورونا.

واعترفت إسرائيل بتنفيذ غارات عديدة داخل سورية، منذ بدء الحرب فيها في 2011.