سورية: 18 قتيلا في معارك بين النظام وداعش

قُتل 18 شخصًا على الأقل، الخميس والجمعة، في مواجهات بين قوات النظام السوري ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية شماليّ سورية، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة.

وأفاد المرصد السوري بمقتل "11 عنصرا في قوات النظام والمسلحين الموالين لها"، و"7 عناصر من تنظيم ’الدولة الإسلامية’"، وذلك في "اشتباكات متواصلة تشهدها محاور ضمن البادية السورية" تتركز "ضمن مثلث حلب - حماة – الرقة".

كما نفّذت الطائرات الروسية طلعات جوية بالتزامن مع غارات مكثفة على المنطقة، بحسب المرصد.

وفي 22 أيلول/سبتمبر، قتل 13 عنصرا في قوات النظام و15 جهاديا في معارك وعمليات قصفة مماثلة.

ومنذ هزيمته في سورية في آذار/مارس 2019، يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات دورية خصوصا في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق).

وتستهدف هذه الهجمات على حد سواء جيش النظام وحلفاءه والقوات الكردية التي حظيت بدعم واشنطن في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي آب/أغسطس تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هجوما أدى إلى مقتل ضابط روسي رفيع وجرح عسكريَّين قرب مدينة دير الزور.

وفي مطلع تموز/يوليو، أوقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين في منطقة البادية في غضون 48 ساعة، 20 قتيلا في صفوف القوات الموالية للنظام و31 قتيلا في صفوف الجهاديين.