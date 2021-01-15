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انفجار مجهول في الميادين بعد يومين من هجمات إسرائيلية واسعة

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 23:54

انفجار مجهول في الميادين بعد يومين من هجمات إسرائيلية واسعة
من قصف إسرائيلي سابق في سورية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

ضرب انفجار مجهول، مساء الجمعة، مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي بعد يومين من هجمات إسرائيليّة واسعة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من النظام السوري.

وتخضع مدينة الميادين لسيطرة قوّات موالية لإيران، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار الذي جرى تحديدًا في قرية الطيبة قرب مدينة الميادين، لكنه أسفر عن تدمير محال تجارية، بالإضافة لتضرر منزل.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن "المنزل المتضرر استولى عليه تنظيم ’الدولة الإسلامية’ إبان سيطرته على المنطقة وحوّله إلى مركز تصنيع عبوات ناسفة وألغام، وذكر المرصد أنّ الانفجار المجهول تزامن مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة أيضاً في أجواء المنطقة.

ومنذ الأربعاء، عمدت القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، إلى إعادة الانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه، حيث أعادت الميليشيات الانتشار ضمن مدينة دير الزور بالإضافة لمدينتي البوكمال والميادين شرقي المحافظة، بعد أن أخلت مواقع لها بأطراف تلك المناطق آنفة الذكر.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قسمًا من المليشيات انتشر ضمن أحياء سكنية تخوفًا من ضربات جديدة قد تستهدفهم بأي لحظة، والقسم الآخر انتشر في مواقع تابعة لهم.

وأسفر القصف الإسرائيلي، وفق المرصد السوري، عن "مقتل العشرات" فيما تحدّثت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن مقتل جندي سوري واحد.

وقال المرصد إنّ المنطقة تعرّضت لأكثر من 18 ضربة جوية، من مدينة الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال، وسط معلومات مؤكدة عن تدمير مستودعات أسلحة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سورية
#البوكمال
#الميادين
#إيران
#إسرائيل
#دير الزور

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