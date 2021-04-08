سورية: مقتل 4 مدنيين في هجوم للنظام بريف إدلب

قتل 4 مدنيين وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، من جراء هجوم صاروخي لقوات النظام السوري في ريف محافظة إدلب، شمال غربي سورية.

وبحسب معلومات من مصادر الدفاع المدني، فإن قوات النظام استهدفت سيارة تقل مدنيين، بصاروخ حراري في قرية "الناجية" التابعة لمدينة جسر الشغور غربي إدلب.

وأوضحت المصادر التي أوردتها وكالة "الأناضول" التركية، أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة طفلين آخرين حالتهما حرجة.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار بإدلب، إلا أن الأطراف الضالعة في الحرب واصلت هجماتها على المنطقة.‎

وفي 5 آذار/ مارس 2020، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

ورغم خرق قوات النظام وقف إطلاق النار بين الفينة والأخرى فإن المنطقة يسودها هدوء نسبي.