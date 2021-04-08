  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

سورية: مقتل 4 مدنيين في هجوم للنظام بريف إدلب

تاريخ النشر: 08/04/2021 - 19:36

سورية: مقتل 4 مدنيين في هجوم للنظام بريف إدلب
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل 4 مدنيين وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، من جراء هجوم صاروخي لقوات النظام السوري في ريف محافظة إدلب، شمال غربي سورية.

وبحسب معلومات من مصادر الدفاع المدني، فإن قوات النظام استهدفت سيارة تقل مدنيين، بصاروخ حراري في قرية "الناجية" التابعة لمدينة جسر الشغور غربي إدلب.

وأوضحت المصادر التي أوردتها وكالة "الأناضول" التركية، أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة طفلين آخرين حالتهما حرجة.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار بإدلب، إلا أن الأطراف الضالعة في الحرب واصلت هجماتها على المنطقة.‎

وفي 5 آذار/ مارس 2020، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

ورغم خرق قوات النظام وقف إطلاق النار بين الفينة والأخرى فإن المنطقة يسودها هدوء نسبي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النظام السوري
#ريف إدلب
#هجوم صاروخي

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"تقليل للمرأة؟": أنقرة تحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤولية خطأ بروتوكولي
"تقليل للمرأة؟": أنقرة تحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤولية خطأ بروتوكولي

2021-04-08

عقوبات أميركية على كيانات صينية تعتبرها تهديدا للأمن الأميركي
عقوبات أميركية على كيانات صينية تعتبرها تهديدا للأمن الأميركي

2021-04-08

هل غادر باسم عوض الله الأردن متجها إلى السعودية؟
هل غادر باسم عوض الله الأردن متجها إلى السعودية؟

2021-04-08

الأكثر قراءة

شغب الدفاع عن النفس... تأمّل في احتجاجات أراضي 48

شغب الدفاع عن النفس... تأمّل في احتجاجات أراضي 48

2021-04-07
الملك عبد الله: أطراف الأزمة كانت من داخل بيتنا وخارجه... والفتنة وُئِدت

الملك عبد الله: أطراف الأزمة كانت من داخل بيتنا وخارجه... والفتنة وُئِدت

2021-04-07
واشنطن تستأنف مساعدتها الماليّة لفلسطين ومعارضة إسرائيليّة فوريّة

واشنطن تستأنف مساعدتها الماليّة لفلسطين ومعارضة إسرائيليّة فوريّة

2021-04-07
تشكيل الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يبدأ محاولته برصد منشقين

تشكيل الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يبدأ محاولته برصد منشقين

2021-04-07
اعتقال رجل دين من رهط بشُبهة تنفيذه

اعتقال رجل دين من رهط بشُبهة تنفيذه "اعتداءات جنسيّة"

2021-04-07