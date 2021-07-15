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مقتل 8 مدنيين بقصف قوات النظام السوريّ في إدلب

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 12:45

مقتل 8 مدنيين بقصف قوات النظام السوريّ في إدلب
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل 8 مدنيين سوريين، بينهم طفلان، وأصيب 5 أخرون، اليوم الخميس، جرّاء قصف صاروخي لقوات النظام على بلدتين في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتعرض مناطق عدة في إدلب منذ حزيران/ يونيو لقصف متكرر من قوات النظام، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.

وأفاد المرصد بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفل جراء قصف بقذائف صاروخية استهدف محيط بلدة الفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي. وأوضح أن غالبية القتلى هم عمال كانوا ينهمكون بتكسير الحجر في محيط مسبح شعبي.

وقُتل ثلاثة مدنيين آخرين، بينهم سيدة وطفل، بقصف صاروخي لقوات النظام على بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي.

وتكرر قوات النظام في الأسابيع الأخيرة قصفها على إدلب. وقُتل تسعة مدنيين على الأقل في الثالث من الشهر الحالي، خمسة منهم من عائلة واحدة في إبلين.

وكانت حصيلة القتلى تلك الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار، الذي أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المسلحة، حيّز التنفيذ في آذار/ مارس 2020.

وجاء وقف إطلاق النار الذي ما زال صامدا رغم الخروقات، عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، دفع نحو مليون شخص الى النزوح من منازلهم.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة للنظام أقل نفوذا، على نصف مساحة إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#سورية
#مقتل مدنيين
#النظام السوري

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