سورية: مقتل 6 مدنيين في هجوم للنظام على إدلب

قُتل 6 مدنيين، بينهم طفلان، وأصيب 6 آخرون، بينهم أفراد من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، من جراء هجوم نفذته قوات النظام السوري وداعموه على مناطق سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وقالت المصادر إن قوات النظام والمجموعات الموالية له والمدعومة من إيران قصفت قرية سرجة جنوب شرقي إدلب انطلاقًا من مدينة معرة النعمان بالمحافظة نفسها.

ونقل عن مصادر محلية أن الهجوم أسفر وفق المعلومات الأولية عن مقتل 6 مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أفراد من الدفاع المدني.

وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة من القرية المستهدفة والتي تقع في منطقة جبل الزاوية.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. إلا أن قوات النظام السوري وداعموه يهاجمون المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 آذار/ مارس 2020.