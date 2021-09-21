سورية: مقتل قياديين من فصيل مقرب من القاعدة بضربة نفذتها طائرة مسيّرة

قُتل قياديان في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة، الإثنين، في ضربة بواسطة طائرة مسيّرة في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "الضربة شنّها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، فيما نفى التحالف في تصريح لوكالة فرانس برس تنفيذ أي ضربة الإثنين في محافظة إدلب".

واستهدفت الضربات سيارةً على الطريق المؤدي من إدلب إلى بنش، في شمال شرق مركز محافظة إدلب.

وأكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن "أحد القياديين اللذين قُتلا في الغارة من الجنسية التونسية أما الثاني فهو من اليمن أو السعودية. إلا أنه لم يتسنّ له تحديد الفصيل الجهادي الذي ينتميان إليه".

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة للنظام أقل نفوذا على نصف مساحة إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين.

وتتعرض هذه الفصائل لغارات جوية متكررة يشنّها النظام السوري وحليفته روسيا، فضلا عن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، قُتل تسعة جهاديين بينهم ستة مقاتلين ينتمون إلى تنظيم حراس الدين الذي يعد ذراع تنظيم القاعدة في سورية.

وقبل شهر، قُتل 40 جهاديا في ضربات أميركية قرب مدينة إدلب.

وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وشردت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.