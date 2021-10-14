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سورية: مقتل 9 عناصر جرّاء القصف الإسرائيليّ على تدمر

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 15:37

سورية: مقتل 9 عناصر جرّاء القصف الإسرائيليّ على تدمر
من هجمات إسرائيلية سابقة في سورية (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل تسعة عناصر موالين للنظام السوري، ويعملون لصالح مجموعات إيرانية ليل أمس الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة، اليوم الخميس.

وكانت حصيلة أولية للمرصد، قد أحصت مقتل جندي تابع للنظام، وثلاث مقاتلين موالين لإيران، فيما أعلن الإعلام الرسمي السوري عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن: "ارتفع عدد القتلى في القصف الإسرائلي الذي استهدف محيط مطار التيفور العسكري قرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي إلى تسعة مقاتلين موالين لإيران، بينهم أربعة سوريين"، من دون أن يتمكن من تحديد جنسية القتلى الآخرين.

وكان مصدر عسكري سوري، قد ذكر ليل أمس الأربعاء أنه "نحو الساعة 23:34 نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر، مستهدفا برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به"، ما أودى بحياة جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

من جهته، أفاد المرصد بأنّ "الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضا، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر".

وفي الثامن من الشهر الحالي، قُتل عنصران غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، وفق المرصد السوري، في قصف إسرائيلي استهدف أيضا مطار التيفور ومحيطه، فيما تحدث الإعلام الرسمي عن إصابة ستة جنود تابعين للنظام.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

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#سورية
#النظام السوري
#تدمر
#المرصد السوري
#هجوم إسرائيلي

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