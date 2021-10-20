  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية في دمشق

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 08:26

قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية في دمشق
مقتل 13 عسكريا بتفجير حافلة في دمشق (سانا)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 13 عسكريا على الأقل وجرح عدد من العسكريين إثر تفجير استهدف حافلتهم في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت الوكالة السورية للأنباء "سانا".

وأفادت الوكالة السورية بوقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين، وذلك أثناء مرور حافلة تابعة لجيش النظام السوري عند جسر الرئيس في دمشق أسفر عن قتلى وجرحى.

وذكرت الوكالة أن الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير، الذي استهدف الحافلة العسكرية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العاصمة السورية دمشق استفاقت على تفجيرين مزدوجين سمعا في مناطق منها، ناجمين عن استهداف حافلة مبيت تابعة لقوات النظام.

وأضاف المرصد أن الحافلة استهدفت بعبوتين ناسفتين عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قتل 13 عسكريا على الأقل.

وأوضح المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت معدة للتفجير.

وكان انفجار سابق وقع في أوائل آب/أغسطس الماضي، على متن حافلة عسكرية في دمشق عند مدخل "مساكن الحرس" ، وقالت السلطات حينها إن الانفجار نجم عن تماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الحافلة واشتعاله، مما أسفر عن مقتل سائق الحافلة وإصابة 3 آخرين.

يذكر أن آخر انفجار استهدف دمشق كان في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وأسفر حينها عن مقتل مفتي دمشق الشيخ عدنان أفيوني.

اقرأ/ي أيضًا | سورية: مقتل 9 عناصر جرّاء القصف الإسرائيليّ على تدمر

بودكاست عرب 48

#سورية
#دمشق
#تفجير
#حافلة عسكرية
#عبوة ناسفة

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إدلب: قوات النظام تستهدف مدنيين.. 8 قتلى و26 إصابة
إدلب: قوات النظام تستهدف مدنيين.. 8 قتلى و26 إصابة

2021-10-20

انفجار مرفأ بيروت: استئناف المحكمة باستجواب دياب ووزيرين سابقين
انفجار مرفأ بيروت: استئناف المحكمة باستجواب دياب ووزيرين سابقين

2021-10-20

مجلس الأمن يبحث التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية
مجلس الأمن يبحث التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

2021-10-20

الأكثر قراءة

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

2021-10-19
الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل حسن تدخل إلى غزة

الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل حسن تدخل إلى غزة

2021-10-19
عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

2021-10-19
مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

2021-10-19
تحليلات:

تحليلات: "دفء" علاقات إيران مع دول عربية يقلق إسرائيل

2021-10-19