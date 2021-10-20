قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية في دمشق

قتل 13 عسكريا على الأقل وجرح عدد من العسكريين إثر تفجير استهدف حافلتهم في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت الوكالة السورية للأنباء "سانا".

وأفادت الوكالة السورية بوقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين، وذلك أثناء مرور حافلة تابعة لجيش النظام السوري عند جسر الرئيس في دمشق أسفر عن قتلى وجرحى.

وذكرت الوكالة أن الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير، الذي استهدف الحافلة العسكرية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العاصمة السورية دمشق استفاقت على تفجيرين مزدوجين سمعا في مناطق منها، ناجمين عن استهداف حافلة مبيت تابعة لقوات النظام.

وأضاف المرصد أن الحافلة استهدفت بعبوتين ناسفتين عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قتل 13 عسكريا على الأقل.

وأوضح المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت معدة للتفجير.

وكان انفجار سابق وقع في أوائل آب/أغسطس الماضي، على متن حافلة عسكرية في دمشق عند مدخل "مساكن الحرس" ، وقالت السلطات حينها إن الانفجار نجم عن تماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الحافلة واشتعاله، مما أسفر عن مقتل سائق الحافلة وإصابة 3 آخرين.

يذكر أن آخر انفجار استهدف دمشق كان في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وأسفر حينها عن مقتل مفتي دمشق الشيخ عدنان أفيوني.

اقرأ/ي أيضًا | سورية: مقتل 9 عناصر جرّاء القصف الإسرائيليّ على تدمر