غارات إسرائيلية تستهدف موقعين لقوات النظام وحلفائه بالقنيطرة

استهدفت طائرة إسرائيلية بصاروخيين مركزيين عسكريين لقوات النظام وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة، ما أدى لخسائر مادية، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الإثنين.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن طائرة استهدفت فجر اليوم الإثنين، بصاروخين مركزين عسكريين تابعين لقوات النظام السوري وحلفائه في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.

وذكر المرصد أن القصف الذي وقع عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في المحافظة، تسبب بخسائر مادية، وأنه لم ترد معلومات حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية.

وأشار المرصد إلى أن الطائرة تابعة للجيش الإسرائيلي، في حين لم تصدر إسرائيل أي تعليق رسمي.

وهذا هو أول عدوان إسرائيلي على سورية، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إلى روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، وبحث معه الملف السوري والتموضع العسكري الإيراني وتنسيق الأنشطة العدوانية الإسرائيلية في سورية.

وطالب بوتين من رئيس الحكومة الإسرائيلية تحسين آلية التنسيق حول العمليات الإسرائيلية في سورية، وأن تحرص على أن تكون "أكثر دقة" في هذا الشأن.

وغالبا ما يمتنع الجيش الإسرائيلي عن الإعلان عن تنفيذ هجمات على مواقع في سورية، لكنه يكرر أنه سيواصل تصديه لما يصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سورية، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وتشهد سورية حربا دامية منذ العام 2011 تسببت بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.