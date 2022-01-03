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مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 20 آخرين بهجوم لـ"داعش"

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 09:03

مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 20 آخرين بهجوم لـ"داعش"
هجوم سابق لـ"داعش" (أرشيفية - أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية اليوم، الإثنين، أن خمسة جنود قتلوا وأُصيب عشرون آخرون في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" على حافلة نقل عسكرية في المنطقة "50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية".

ونقلت وكالات الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه عند حوالي الساعة السابعة من مساء أمس، الأحد، "تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم ’داعش’ الإرهابي".

وأضاف المصدر العسكري أنه "تلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".

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#سورية
#"داعش"
#جنود سوريون

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