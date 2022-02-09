مقتل جندي وإصابة 5 بعدوان إسرائيلي قرب دمشق

قتل جندي من النظام السوري وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع للنظام السوري في محيط العاصمة دمشق.

وردت المضادات الجوية السورية على القصف، وأعقب ذلك تنفيذ هجمة ثانية لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك ردا على دخول أحد الصواريخ المضادة للطائرات المجال الجوي لمنطقة أم الفحم ووادي عارة.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمّه أنه "حوالي الساعة 12:56 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر العسكري أن جيش الاحتلال "عاد ونفذ عند الساعة 1:10 عدواناً بصواريخ أرض -أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وذكر المصدر في وقت لاحق، مقتل جندي وإصابة خمسة في الهجوم الإسرائيلي.

وسقطت شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية التي دمرها الدفاع الجوي السوري فوق أحد أحياء منطقة ضاحية قدسيا السكنية بريف دمشق الغربي.

وأكدت مصادر محلية للوكالة أن أضرارا مادية لحقت بأحد الأبنية في الضاحية، دون أضرار بشرية، فيما قال مصدر أمني لها، إن الفرق الفنية تعكف على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان.

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه استهدف بطاريات صواريخ دفاع جوي ورادارا خلال الهجوم المذكور.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه "ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سورية في وقت سابق الليلة، قمنا بضرب أهداف لصواريخ أرض-جو في سورية تشمل رادارا وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات".

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار بالقرب من بلدة أم الفحم ووادي عارة، وفي الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن صاروخا للدفاعات الجوية السورية انفجر في أجواء المنطقة، ولم تكن هناك ضرورة لاعتراضه.