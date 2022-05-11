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عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط القنيطرة بسورية

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 06:41

عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط القنيطرة بسورية
هجوم بالصواريخ على محيط بلدة حضر في ريف القنيطرة (أ.ف.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

شن الجيش الإسرائيلي هجوما صاروخيا على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، بحسب ما ذكرت ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التابعة للنظام السوري، صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة، في نبأ عاجل بثته عبر صفحتها على تويتر، أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، قالت وكالة الأنباء السورية إن 9 مقاتلين بينهم 5 عسكريين قتلوا وأصيب 3 آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لقوات النظام السوري في مدينة مصياف بمحافظة حماة.

وأضافت الوكالة أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش النظام تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف استهدف 5 مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران، وتسبب بتدمير مخازن ذخائر وأسلحة، موضحاً أن حصيلة القتلى هي الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بـ"أهداف مرتبطة بإيران" في سورية.

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#سورية
#القنطيرة
#بلدة خضر
#عدوان إسرائيلي
#هجوم صاروخي

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