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تقرير: الضربات الجوية الإسرائيلية عطّلت حركة مطار دمشق الدولي

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 20:49

تقرير: الضربات الجوية الإسرائيلية عطّلت حركة مطار دمشق الدولي
صورة الأقمار الاصطناعية لمطار دمشق الدولي
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

نشرت شركة الأقمار الاصطناعية "إيميجسات إينترناشيونال"، مساء اليوم الجمعة، صورة جويّة رصدتها أقمارها فوق مطار دمشق الدولي تشير إلى تعطّل حركة الطيران بعد استهداف مسلكيْ إقلاع للطيران في ضربات جويّة لم تطرق لمصدرها.

وكان قد استهدف عدوان إسرائيلي فجر اليوم، الجمعة، أهدافا جنوبي العاصمة السورية دمشق، للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، وقالت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري "سانا"، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق صواريخ وأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظم الصواريخ.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، إلى أن أضرار القصف الجوي الذي استهدف مناطق جنوبي العاصمة السورية طالت مطار دمشق الدولي.

ويُذكر أن الصور الجوية لشركة الأقمار الاصطناعية التُقطت اليوم الجمعة، أي بعد الضربات الجويّة التي اتُهمت إسرائيل بالوقوف من خلفها، ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُعطّل فيها حركة الطيران من مطار دمشق الدولي بعد ضربات جويّة مُتهمة بتنفيذها إسرائيل.

وكانت قد أعلنت وزارة المواصلات السورية، صباح اليوم الجمعة، عن تعطّل كل الرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي، ولم تتطرق الوزارة بإعلانها حول أسباب قرارها.

وصدر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بيانا، قال فيه إن الضربات الجوية استهدفت "مستودعات لميليشيات إيران في منطقة مطار دمشق الدولي".

وأشار المرصد إلى أنه قد "شوهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المواقع التي جرى استهدافها وهي 3 مواقع، تزامن ذلك مع حركة كثيفة لسيارات الإسعاف شوهدت على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط مصابين من عناصر ميليشيات إيران".

وقال المرصد السوري إن "هذا الاستهداف الإسرائيلي الرقم 15 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022".

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