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عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة دمشق للمرة الثانية الأسبوع الحالي

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 06:50

عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة دمشق للمرة الثانية الأسبوع الحالي
آليات عسكرية إسرائيلية و"القبة الحديدية" في الجولان المحتل (أرشيف - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

استهدف عدوان إسرائيلي فجر اليوم، الجمعة، أهدافا جنوبي العاصمة السورية دمشق، للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، وقالت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري "سانا"، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق صواريخ وأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظم الصواريخ.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله، إنه “في تمام الساعة 04:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن “العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وليل الإثنين الماضي، دوت انفجارات عنيفة في القسم الجنوبي من ريف دمشق، نتيجة قصف جوي إسرائيلي، استهدفت مواقع عسكرية في منطقة الكسوة التي تنتشر فيها ميليشيات حزب الله وبطاريات للدفاع الجوي التابع للنظام السوري.

واستهدفت المواقع بنحو 10 صواريخ إسرائيلية، وسط تصدي الدفاعات الجوية لنحو 7 صواريخ على الأقل، كما سقط صاروخ في بلدة عقربا أدى إلى حدوث أضرار مادية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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#دفاع جوي
#إسرائيل

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