بعد إنزال جوي: التحالف يعتقل قائد بتنظيم "داعش" في سورية

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في بيان اعتقال قائد كبير في تنظيم "داعش" أثناء عملية فجر اليوم الخميس، في ريف مدينة جرابلس بمناطق سيطرة المعارضة شمالي سورية.

وقال التحالف الدولي إن قائد تنظيم "داعش" المعتقل هو صانع قنابل يتمتع بالخبرة وأصبح أحد كبار قادة التنظيم في سورية، مشيرا إلى أنه "تم التخطيط للعملية بدقة للحد من الأضرار الجانبية وبخاصة أي ضرر محتمل في صفوف المدنيين".

وأضاف التحالف أن قواته "ستواصل مطاردة فلول تنظيم الدولة أينما كانوا لضمان إلحاق هزيمة دائمة بهم".

وأكد البيان "عدم تعرض أي مدني لأذى خلال العملية في سورية ولم يلحق أي ضرر بعناصر التحالف أو طائراته".

وأفادت مصادر سورية في وقت سابق بأن طائرات مروحية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، نفذت إنزالا جويا.

وبثت مواقع إعلامية سورية صورا قالت إنها للمروحيات التابعة للتحالف الدولي خلال عملية الإنزال.

ولم تحدد هذه المواقع والمصادر المحلية السورية طبيعة عملية الإنزال.

وقال متحدث باسم قوات معارضة سورية مدعومة من تركيا لـ"رويترز"، إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت مداهمة بطائرة هليكوبتر في قرية الأحيمر جنوبي الحدود التركية هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وأضاف أن طائرات هليكوبتر أميركية الصنع من طراز تشينوك وبلاك هوك شاركت في العملية.

وأوضح أن هذه أول عملية إنزال أميركية بطائرة هليكوبتر في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وسبق أن نفذت قوات التحالف، في فبراير/ شباط الماضي، إنزالا جويا في بلدة أطمة قرب الحدود السورية التركية، أدّت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

يذكر أن جرابلس هي مدينة حدودية مع تركيا، وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب بنحو 125 كم.