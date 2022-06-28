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غارة أميركية تستهدف قياديا بجماعة "حراس الدين" بإدلب

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 07:02

غارة أميركية تستهدف قياديا بجماعة "حراس الدين" بإدلب
استهدف القيادي بجماعة "حراس الدين" أبو حمزة اليمني (تويتر)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

نفذ سلاح الجو الأميركي غارة في محافظة إدلب السورية، قبيل منتصف الليل، استهدفت قياديا بارزا بجماعة "حراس الدين" متشددة" المتحالفة مع تنظيم "القاعدة"، بحسب ما أعلن الجيش الأميركي في بيان، اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش الأميركي في بيان إن الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني، "القيادي البارز" في جماعة "حراس الدين" المتحالفة مع تنظيم "القاعدة"، بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.

واعتبرت القيادة الوسطى للجيش الأميركي أن "مقتل هذا القائد سيعطل قدرة القاعدة على تنفيذ هجمات ضد الأبرياء حول العالم".

وحسب البيان الأميركي الذي نقلته وكالة رويترز، فإن "مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

كما نقلت رويترز عن الدفاع المدني السوري، أن رجلا قتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفا أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.

وقالت مصادر عاملة في وحدات الرصد والمتابعة التابعة للمعارضة السورية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "طائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف الدولي استهدفت بصاروخين دراجة نارية كان يستقلها شخص يُرجح أنه قيادي يعمل لدى جماعة إسلامية، وذلك على طريق فرعي بالقرب من بلدة قميناس شرق مدينة إدلب".

وأكدت العثور على جثة المستهدف متفحمة، لافتة إلى أن "جهاز الأمن العام وهو الذراع الأمنية لـ"هيئة تحرير الشام" في منطقة إدلب، نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، ومنع أي شخص من التوجه إلى مكان الاستهداف.

وأشارت المصادر إلى أن ثلاث طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي، كانت تحلق في أجواء محافظة إدلب منذ قرابة الـ 10 أيام على مدار الـ 24 ساعة، مرجحةً أن تلك الطائرات كانت ترصد وتلاحق هدفا منذ تلك الفترة.

وجاء استهداف طائرات التحالف الدولي، ليل الإثنين، بالتزامن مع بدء حملة أمنية واسعة النطاق لـ "هيئة تحرير الشام" ضد بعض قادة جماعة "أنصار الإسلام"، وبعض القيادات الآخرين العاملين أو المقربين من تنظيم "حراس الدين" ا في مدينة إدلب وريفها الغربي.

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