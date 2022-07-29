سورية: العثور على 6 جثث لعناصر عصابات موالية للنظام بالسويداء

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسيلة إعلام محلية أنه تم العثور على جثث ستة رجال تم أسرهم خلال قتال في السويداء في جنوبي سوري، اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 23 جراء اندلاع أعمال عنف نادرة في هذه المنطقة.

وتقع محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام، وظلت إلى حد كبير بمنأى عن الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، لكن احتجاجات متفرقة اندلعت هناك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وشهدت أعمال العنف، الأسبوع الحالي، مواجهات بين السكان وعصابات متحالفة مع أجهزة أمن تابعة للنظام السوري، بحسب نشطاء ووسائل إعلام محلية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الرجال الستة الذين عُثر على جثثهم، اليوم، كانوا أعضاء في عصابة موالية للنظام وقتلوا بالرصاص.

كما ذكر موقع "السويداء24" الإلكتروني، وهي وسيلة إعلامية محلية، معلومات تفيد بأنهم أعضاء في عصابة موالية للنظام، تم أسرهم من جانب الجماعات التي اشتبكت مع العصابة هذا الأسبوع. وأضاف الموقع أنه لم يعلن أحد مسؤوليته عن القتل.

وتجمد القتال في الخطوط الأمامية الرئيسية في الصراع السوري إلى حد كبير لسنوات. وتنقسم سورية لثلاث مناطق. ويسيطر النظام المدعوم من إيران وروسيا على الجزء الأكبر من الأراضي، فيما تسيطر المعارضة المدعومة من تركيا على مناطق بالقرب من الحدود الشمالية، وتدير الجماعات التي يقودها الأكراد المدعومة من الولايات المتحدة جزء كبير من الشمال الشرقي والشرق.

ووصف موقع "السويداء24" العنف في المدينة بأنه انتفاضة ضد العصابات المتحالفة مع الأجهزة الأمنية. وأفاد بأن اعتقال أحد السكان، في نهاية الأسبوع الماضي، دفع آخرين إلى إقامة حواجز غير رسمية على الطرق، واحتجاز أعضاء من العصابات المدعومة من النظام ومحاصرة قواعدها.

وقال ريان معروف، الناشط ومدير تحرير موقع "السويداء24"، بأن السكان يشعرون بإحباط متزايد من قيام عناصر العصابات المدعومة من النظام باعتقالات تعسفية وإقامة حواجز عشوائية على الطرق وعمليات خطف مقابل فدية.

ولم يعلق النظام السوري على أعمال العنف هذه رغم أنها تقع ضمن مناطق سيطرته.