  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

سورية: العثور على 6 جثث لعناصر عصابات موالية للنظام بالسويداء

تاريخ النشر: 29/07/2022 - 16:11

سورية: العثور على 6 جثث لعناصر عصابات موالية للنظام بالسويداء
السويداء (أرشيف - Getty Images)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: بلال ضاهر

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسيلة إعلام محلية أنه تم العثور على جثث ستة رجال تم أسرهم خلال قتال في السويداء في جنوبي سوري، اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 23 جراء اندلاع أعمال عنف نادرة في هذه المنطقة.

وتقع محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام، وظلت إلى حد كبير بمنأى عن الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، لكن احتجاجات متفرقة اندلعت هناك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وشهدت أعمال العنف، الأسبوع الحالي، مواجهات بين السكان وعصابات متحالفة مع أجهزة أمن تابعة للنظام السوري، بحسب نشطاء ووسائل إعلام محلية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الرجال الستة الذين عُثر على جثثهم، اليوم، كانوا أعضاء في عصابة موالية للنظام وقتلوا بالرصاص.

كما ذكر موقع "السويداء24" الإلكتروني، وهي وسيلة إعلامية محلية، معلومات تفيد بأنهم أعضاء في عصابة موالية للنظام، تم أسرهم من جانب الجماعات التي اشتبكت مع العصابة هذا الأسبوع. وأضاف الموقع أنه لم يعلن أحد مسؤوليته عن القتل.

وتجمد القتال في الخطوط الأمامية الرئيسية في الصراع السوري إلى حد كبير لسنوات. وتنقسم سورية لثلاث مناطق. ويسيطر النظام المدعوم من إيران وروسيا على الجزء الأكبر من الأراضي، فيما تسيطر المعارضة المدعومة من تركيا على مناطق بالقرب من الحدود الشمالية، وتدير الجماعات التي يقودها الأكراد المدعومة من الولايات المتحدة جزء كبير من الشمال الشرقي والشرق.

ووصف موقع "السويداء24" العنف في المدينة بأنه انتفاضة ضد العصابات المتحالفة مع الأجهزة الأمنية. وأفاد بأن اعتقال أحد السكان، في نهاية الأسبوع الماضي، دفع آخرين إلى إقامة حواجز غير رسمية على الطرق، واحتجاز أعضاء من العصابات المدعومة من النظام ومحاصرة قواعدها.

وقال ريان معروف، الناشط ومدير تحرير موقع "السويداء24"، بأن السكان يشعرون بإحباط متزايد من قيام عناصر العصابات المدعومة من النظام باعتقالات تعسفية وإقامة حواجز عشوائية على الطرق وعمليات خطف مقابل فدية.

ولم يعلق النظام السوري على أعمال العنف هذه رغم أنها تقع ضمن مناطق سيطرته.

بودكاست عرب 48

#سورية
#السويداء
#أعمال عنف
#قتلى
#عصابات
#النظام السوري

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيران: مصرع 24 شخصا والبحث عن مفقودين إثر سيول وفيضانات
إيران: مصرع 24 شخصا والبحث عن مفقودين إثر سيول وفيضانات

2022-07-29

موسكو تتهم كييف بقصف سجن يُعتقل فيه أسرى حرب وتعلن مقتل العشرات
موسكو تتهم كييف بقصف سجن يُعتقل فيه أسرى حرب وتعلن مقتل العشرات

2022-07-29

لولا ما زال متقدّما بفارق كبير على بولسونارو في السباق لرئاسة البرازيل
لولا ما زال متقدّما بفارق كبير على بولسونارو في السباق لرئاسة البرازيل

2022-07-29

الأكثر قراءة

استمرار البحث عن الغريق رائد محاميد

استمرار البحث عن الغريق رائد محاميد

2022-07-28
الخارجية الإسرائيلية: مصرع مواطنَين من إسرائيل في حادث جنوب سيناء

الخارجية الإسرائيلية: مصرع مواطنَين من إسرائيل في حادث جنوب سيناء

2022-07-28
حالة الطقس: موجة الحر تشتد والحرارة تلامس الأربعينيات

حالة الطقس: موجة الحر تشتد والحرارة تلامس الأربعينيات

2022-07-28
رهط: قتيل وإصابات في جريمة إطلاق نار

رهط: قتيل وإصابات في جريمة إطلاق نار

2022-07-28
زعيم كوريا الشمالية يطالب الجيش بالتأهب وتجهيز قوات الردع النووي

زعيم كوريا الشمالية يطالب الجيش بالتأهب وتجهيز قوات الردع النووي

2022-07-28