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تقرير: "القصف الإسرائيلي بسورية استهدف مستودعا لحزب الله"

تاريخ النشر: 17/09/2022 - 19:09

تقرير: "القصف الإسرائيلي بسورية استهدف مستودعا لحزب الله"
قصف إسرائيلي سابق في سورية (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن "الاستهداف الإسرائيلي (الليلة الماضية) كان بداية على محيط مطار دمشق، إذ استهدف مستودعا لحزب الله اللبناني فقتل اثنان من حراس المستودع من جنسيات غير سورية، واستهداف لكتيبة دفاع جوي لنظام الأسد على بعد 25 كيلومترا قرب الكسوة أسفرت عن مقتل 5 عناصر من قوات النظام".

وأضاف أن "المطار يعمل الآن ولم يتأثر والضربات الإسرائيلية باتت واضحة، بمجرد أن تقوم إيران بإفراغ السلاح ضمن مستودعات ونقله يتم استهداف المطار من قبل الطيران الإسرائيلي".

وبيّن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "إسرائيل لا يبدو أنها تستهدف حتى هذه اللحظة مدرجات المطار لكي لا تحرج مثل الضربات السابقة. هبطت خلال هذا الأسبوع 3 طائرات إيرانية في المطار ولا نعلم ماذا تحمل، ورد النظام على الاستهداف الإسرائيلي كان بقصف ريف حلب الغربي، والطائرات الحربية الروسية لم تستخدم للتصدي للقصف الإسرائيلي وإنما ردت باستهداف إدلب، سيحتفظ النظام بحق الرد على إسرائيل كما جرت العادة".

ووفقا للمرصد السوري، فإن "الاستباحة الإسرائيلية للأراضي السورية تسببت بمقتل أكثر من 27 من عناصر وضباط نظام الأسد خلال العام الجاري، ودمرت الكثير من أهداف الدفاع الجوي داخل الأراضي السورية، سيما وأن إيران حوّلت سورية إلى مستودع لتخزين سلاحها الذي يدمر بالطائرات الإسرائيلية".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر، السبت، عدوانا جويا استهدف فيه مطار دمشق الدولي وبعض المواقع بريف دمشق الجنوبي، ما أدى إلى مقتل 5 عسكريين؛ وفق ما نقلت وكالة أنباء نظام الأسد "سانا".

وذكر مصدر عسكري لـ"سانا"، أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرقي بحيرة طبرية مستهدفًا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

يذكر أن الاستهداف الإسرائيلي هو الـ25 للأراضي السورية خلال العام 2022.

وفي 6 أيلول/سبتمبر، استهدفت إسرائيل مطار حلب الدولي ومحيطه، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة لنحو 72 ساعة، ومقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح؛ حسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت مصادر المرصد السوري، قد أكدت أن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت المطار ومحيطه الأمر الذي أدى إلى تضرر مدرج المطار بشكل كبير وخروجه عن الخدمة.

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#إسرائيل
#سورية
#إيران
#حزب الله
#المرصد السوري لحقوق الإنسان
#مطار دمشق

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