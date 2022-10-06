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قتيل بعملية إنزال جوي أميركية بريف الحسكة

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 12:03

قتيل بعملية إنزال جوي أميركية بريف الحسكة
القوات الأميركية تنفذ عملية إنزال بمناطق النظام السوري (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

نفذت قوات أميركية عملية إنزال جوي بريف الحسكة بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، ضمن مناطق نفوذ النظام السوري للمرة الأولى، حسب ما أعلن تلفزيون النظام السوري الرسمي.

ويأتي ذلك، على خلفية استمرار العمليات العسكرية العدوانية لقوات التحالف الدولي في سورية.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مروحيات عسكرية أميركية نفذت عملية إنزال في شمال شرق سورية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة لشخصين.

وأوضح أن عملية الإنزال تمت في بلدة ملوك سراي 17 كيلومتر جنوب القامشلي في ريف الحسكة.

وأثناء عملية الإنزال أبلغ جنود العملية أهالي القرية بمكبرات الصوت، بضرورة دخول الجميع إلى منازلهم وإطفاء الإضاءة.

وأسفرت عملية الإنزال عن مقتل شخص، واعتقال عائلته وعائلة أخرى، إضافة إلى اعتقال قائد مقر أنصار الأمن العسكري، ولا يعلم أنه اعتقل لأنه مطلوب للقوات الأميركية، أو لأنه قاوم عملية الإنزال، وانتهت عملية الإنزال في تمام الرابعة من فجر اليوم الخميس.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط، في حديث مع وكالة فرانس برس، إلى أن لا معلومات فورية لديها حول الموضوع.

وأوضحت أن قوات التحالف الدولي تمكنت بالشهرين الأخيرين من إحباط عدد من الهجمات التي شنتها عدد من الطائرات المسيرة في سورية.

وخرج تصريح عن قائد قوة المهام المشتركة بالتحالف الدولي، جون برينان، قائلا "هذه الهجمات تعرض أرواح المدنيين السوريين الأبرياء للخطر، وتقوض الجهود الكبيرة الي تبذلها قواتنا الشريكة للحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش"، على حد زعمه.

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#سورية
#قوات أميركية
#عملية إنزال
#النظام السوري
#التحالف الدولي
#عمليات عسكرية

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