سورية: مقتل شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" بقصف مسيّرة 

قُتل شخص يشتبه بأنه عنصر في تنظيم "داعش" الإرهابي، بقصف نفّذته طائرة مسيرة، اليوم الإثنين، في شمال سورية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم تُعرف الجهة التي نفذت الغارة، لكن المرصد السوري رجح أن يكون التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أو القوات الأميركية، وراءه.

وأفادت "فرانس برس" بدوي انفجارين في منطقة حمام التركمان قرب مدينة تل أبيض الواقعة تحت سيطرة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في شمال سورية، مشيرا إلى مقتل شخص.

وقال إسماعيل البرهو، الذي يقطن في منزل قريب من مكان الاستهداف: "سمعنا صوت طيران، ثم ضرب أول صاروخ وفي أقل من دقيقة أطلق الصاروخ الثاني"، مضيفا: "حين وصلت إلى المكان رأيت جثة متفحمة". كما أسفرت الضربة، وفق قوله، عن إصابة عاملة في حقول القطن القريبة.

وسارع عناصر الفصائل إلى المكان وطلبوا من سكان المنازل القريبة مغادرتها، وبينهم البرهو.

وأفاد سكان من القرية بأن المستهدف هو عمار اليحيى (35 عاما)، وهو سوري يتحدر من حمام التركمان، مشيرين إلى أنه "لا يعرَف عنه سوى أنه كان ينتمي سابقا إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

وأورد المرصد السوري أن الغارة بطائرة مسيرة، قتلت شخصا يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "داعش"، أثناء تنقله على دراجة نارية.

وتشن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بين حين وآخر غارات، أو عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" في شمال وشمال شرق سورية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأسبوع الماضي، مقتل ثلاثة قياديين من التنظيم في إنزال جوي ثم غارة في شمال سورية.

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم "داعش" في العام 2019، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم المتوارين وينفذ عمليات لاعتقالهم في شرق وشمال سورية وشمال غربها.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية واعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/ فبراير الماضي في محافظة إدلب.

وفي تموز/ يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم التنظيم في سورية، ماهر العكال، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.