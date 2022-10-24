"تحت التهديد": تركيا اعتدت وأعادت المئات إلى سورية قسرا خلال نصف عام

اعتقلت السلطات التركية المئات من الرجال والفتية السوريين واعتدت عليهم وأعادتهم قسرا إلى بلادهم تحت التهديد على مدى 6 شهور؛ حسب ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين.

وكانت الحكومة التركية قد رفضت في الماضي الاتهامات بإعادة اللاجئين قسرا إلى سورية.

وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، معظمهم 3.6 مليون سوري فروا من الحرب التي دامت عقدًا من الزمن في بلادهم.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن السوريين المرحلين قالوا للباحثين إن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم في منازلهم وأماكن عملهم وفي الشارع. ثم جرى احتجازهم في ظروف سيئة، حيث عانى معظمهم من الضرب والانتهاكات، وأُجبروا على التوقيع على وثائق توافق على العودة "طواعية" إلى سورية.

من جانبهم، قال السوريون إنه بعد أن جرى تقييد أيديهم بالأصفاد إلى الحدود السورية، استمرت الرحلات في بعض الأحيان لمدة تصل إلى 21 ساعة، جرى إجبارهم على العبور تحت تهديد السلاح.

وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "في انتهاك للقانون الدولي، اعتقلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأجبرتهم على العودة إلى شمال سورية".

ويحظر المبدأ القانوني الخاص بعدم الإعادة القسرية، الذي تلتزم به أنقرة بموجب المعاهدة الدولية، إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه خطرًا حقيقيًا بالاضطهاد أو التعذيب أو تهديد الحياة. وكررت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية الشهر الماضي أن سورية ليست آمنة للعائدين.

وسط أزمة اقتصادية حادة، تحولت المشاعر تجاه اللاجئين في تركيا إلى الأسوأ، مع الهجمات على المنازل والشركات السورية.

مع اقتراب موعد الانتخابات، تهدف الحكومة الآن إلى إعادة أعداد متزايدة من الناس إلى مناطق شمال سورية الخاضعة لسيطرة الجيش التركي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مسؤول تركي إن ما يقرب من 527 ألف سوري عادوا طواعية.

لدى إعلانه عن مشروع بناء منازل في منطقة إدلب شمال غرب سورية في أيار/مايو، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه سيسهل عودة مليون لاجئ من تركيا.

وأشار أردوغان مؤخرًا إلى تغيير في السياسة تجاه سورية، ما يشير إلى إمكانية إجراء محادثات مع رئيس النظام بشار الأسد.

وطالبت أنقرة في السابق بإقالة الأسد لأنها تدعم جماعات المعارضة. يخشى العديد من السوريين الذين يعيشون في تركيا أن يؤدي تحسن العلاقات إلى ضغوط أكبر عليهم للعودة.

في السياق ذاته، قالت هاردمان "على الرغم من أن تركيا وفرت حماية مؤقتة لنحو 3.6 مليون لاجئ سوري، يبدو الآن أن تركيا تحاول جعل شمال سورية مكبًا للاجئين".

التقت "هيومن رايتس ووتش" 37 رجلا سوريا وصبيين بين شباط/فبراير وآب/أغسطس، وكذلك أقارب من رُحلوا إلى سورية.

قالوا جميعًا إنهم رُحلوا مع عشرات أو مئات آخرين وأُجبروا على توقيع استمارات فهموا أنها اتفاقيات عودة طوعية إلى الوطن.

وقال شخص يبلغ من العمر 26 عامًا من مدينة حلب شمالي سورية إن مسؤولًا تركيًا أخبره بأن أي شخص يحاول العودة إلى تركيا سيُطلق عليه الرصاص.

على الصعيد ذاته، قالت هاردمان إن على الاتحاد الأوروبي تعليق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود حتى تنتهي عمليات الترحيل القسري. وبموجب اتفاق أبرم عام 2016، قدم الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو كمساعدات لتركيا مقابل الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.