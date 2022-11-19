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تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة حمص ومقتل 4 جنود سوريين

تاريخ النشر: 19/11/2022 - 08:09

تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة حمص ومقتل 4 جنود سوريين
حمص
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

ذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية التابعة للنظام "سانا"، فجر اليوم السبت، أن "عدوانا جويا شنته إسرائيل على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية (السورية)، واستشهد أربعة عسكريين وأصيب آخر ووقعت بعض الخسائر".

وذكر المصدر العسكري أنه "حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان".

وأضاف أن العدوان أدى إلى "استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأشارت الوكالة إلى أنه "استشهد عسكريان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الـ13 من الشهر الجاري جراء عدوان إسرائيلي جوي من اتجاه طرابلس الهرمل شمالي لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي".

ويُذكر أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت إلى داخل الأراضي السورية في الجانب الآخر من السياج الحدودي الفاصل في الجولان المحتل، وذلك على مدار 72 ساعة رافقت قوات الاحتلال خلالها أكثر من 25 دبابة ومدرعة وآلية عسكرية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، في تقرير بثته مساء، الأحد الماضي.

وعملت قوات الاحتلال التي توغلت في الأراضي السورية، وفقا للتقرير المصور الذي بثته "كان 11"، على "فتح طرق في الجيب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في الأراضي السورية، وكذلك على جمع معلومات استخبارية حول الجهات التي تعتزم استهداف عناصر الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وأفاد التقرير بأن قوات برية ترافقها 25 دبابة وناقلة جنود مدرعة وجرافة عسكرية، شاركت في عملية التوغل التي تواصلت لمدة 72 ساعة متتالية، في حين لم تكشف القناة عن توقيت هذا النشاط العملياتي لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الجولان، غير أنها أشارت إلى أنه جرى في "الأيام الأخيرة".

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#عدوان إسرائيلي على سورية
#حمص
#جيش الاحتلال الإسرائيلي

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