تركيا تمهل واشنطن وموسكو لإخراج "قسد" من شمال سورية

أكد مصدر تركي رسمي أن بلادة أعطت مهلة لواشنطن وموسكو من أجل إخراج "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، من منبج وتل رفعت وعين العرب، وإلا سيقوم الجيش التركي بعملية عسكرية تشمل توغل بري في شمال سورية.

وأوضح مصدر تركي رسمي للجزيرة أن أنقرة لن تمدد المهلة الزمنية، مؤكدا أن البديل عن خروج "قوات سورية الديمقراطية" هو عملية عسكرية.

ولتجنب عملية عسكرية تركية تشمل توغل بري، أوضح المصدر التركي أن واشنطن طرحت إعادة هيكلة "قوات سورية الديمقراطية" وإبعاد الأسماء التي تتحفظ عليها تركيا.

واقتراح الجانب الأميركي منح دور أكبر للمكون العربي في إدارة منبج وتل رفعت وعين العرب.

وفي خضم هذه المهلة، يتواصل القصف التركي الذي يتركز على مطار منغ العسكري ومدينة عين العرب (كوباني) وقرية عين دقنة بمنطقة الشهباء وقرية مرعناز في ريف حلب، كما استهدفت القوات التركية بقذائف الدبابات والهاون أجزاء من أرياف الحسكة والرقة، وفق وكالة "هاوار" المقربة من "قسد".

وعكس الظهور الإعلامي المتكرر لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حجم المخاوف التي تهدد تلك القوات، لكن الأبرز في خطاباته كانت دعوته قوات النظام السوري لحماية الحدود الشمالية السورية، كونها معنية بذلك، وفق وصفه، وقد طالب النظام باتخاذ قرار الوقوف مع قواته لمواجهة الهجوم التركي المحتمل.

في غضون ذلك، نفت مصادر مقربة من النظام السوري أن يكون هناك أي اتفاق يقضي بدخول قواته وانتشارها على الحدود وفي المناطق التي تخضع لـ"قسد" في الجهة الشمالية الشرقية من البلاد لأجل قطع الطريق أمام أي تقدم تركي محتمل في تلك المناطق.