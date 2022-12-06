  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

تركيا تمهل واشنطن وموسكو لإخراج "قسد" من شمال سورية

تاريخ النشر: 06/12/2022 - 12:39

تركيا تمهل واشنطن وموسكو لإخراج "قسد" من شمال سورية
(gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أكد مصدر تركي رسمي أن بلادة أعطت مهلة لواشنطن وموسكو من أجل إخراج "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، من منبج وتل رفعت وعين العرب، وإلا سيقوم الجيش التركي بعملية عسكرية تشمل توغل بري في شمال سورية.

وأوضح مصدر تركي رسمي للجزيرة أن أنقرة لن تمدد المهلة الزمنية، مؤكدا أن البديل عن خروج "قوات سورية الديمقراطية" هو عملية عسكرية.

ولتجنب عملية عسكرية تركية تشمل توغل بري، أوضح المصدر التركي أن واشنطن طرحت إعادة هيكلة "قوات سورية الديمقراطية" وإبعاد الأسماء التي تتحفظ عليها تركيا.

واقتراح الجانب الأميركي منح دور أكبر للمكون العربي في إدارة منبج وتل رفعت وعين العرب.

وفي خضم هذه المهلة، يتواصل القصف التركي الذي يتركز على مطار منغ العسكري ومدينة عين العرب (كوباني) وقرية عين دقنة بمنطقة الشهباء وقرية مرعناز في ريف حلب، كما استهدفت القوات التركية بقذائف الدبابات والهاون أجزاء من أرياف الحسكة والرقة، وفق وكالة "هاوار" المقربة من "قسد".

وعكس الظهور الإعلامي المتكرر لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حجم المخاوف التي تهدد تلك القوات، لكن الأبرز في خطاباته كانت دعوته قوات النظام السوري لحماية الحدود الشمالية السورية، كونها معنية بذلك، وفق وصفه، وقد طالب النظام باتخاذ قرار الوقوف مع قواته لمواجهة الهجوم التركي المحتمل.

في غضون ذلك، نفت مصادر مقربة من النظام السوري أن يكون هناك أي اتفاق يقضي بدخول قواته وانتشارها على الحدود وفي المناطق التي تخضع لـ"قسد" في الجهة الشمالية الشرقية من البلاد لأجل قطع الطريق أمام أي تقدم تركي محتمل في تلك المناطق.

بودكاست عرب 48

#تركيا
#توغل بري
#عملية عسكرية
#قسد
#الجيش التركي
#القوات الأميركية
#كوباني
#عين العرب

حوارات

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مناورات سيول وواشنطن: جيش كوريا الشمالية بحالة تأهب قصوى
مناورات سيول وواشنطن: جيش كوريا الشمالية بحالة تأهب قصوى

2022-12-06

قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة بحافلة بأفغانستان
قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة بحافلة بأفغانستان

2022-12-06

أوكرانيا تقصف أهدافا روسية وموسكو ترد بوابل من الصواريخ
أوكرانيا تقصف أهدافا روسية وموسكو ترد بوابل من الصواريخ

2022-12-06

الأكثر قراءة

مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

مونديال قطر: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا

2022-12-05
كيف سيكون سموتريتش ضالعا بسياسة الاحتلال في الضفة؟

كيف سيكون سموتريتش ضالعا بسياسة الاحتلال في الضفة؟

2022-12-05
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وأمطار متفرقة مساء

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وأمطار متفرقة مساء

2022-12-05
مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

مونديال قطر: كرواتيا تتأهل وتقصي اليابان بركلات الترجيح

2022-12-05
صحيفة: كريستيانو رونالدو سينتقل للعب في الدوري السعودي

صحيفة: كريستيانو رونالدو سينتقل للعب في الدوري السعودي

2022-12-05