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تقرير حقوقيّ: النظام السوريّ قتل مئات المختفين قسريًّا في 2022

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 20:36

تقرير حقوقيّ: النظام السوريّ قتل مئات المختفين قسريًّا في 2022
مصابون إثر قصف لقوات النظام في إدلب (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت "الشبكة السورية" لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن النظام قتل منذ مطلع 2022 مئات السوريين بعد إخفائهم قسريا في سجونه.

وأضافت الشبكة في تقرير، أنها "حصلت منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديد، ولم تنشرها دوائر السجل المدني التابعة للنظام، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم".

وذكرت أن "حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، بلغت 1609 أشخاص بينهم 24 طفلا و21 امرأة، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2022".

وأشارت الشبكة إلى أنه "لم يذكر في السجلات سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها".

وأوضحت أن "الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالات التي تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل قوات النظام في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري".

ولفتت الشبكة إلى أن معظم بيانات الوفاة التي تمكن فريقها من الحصول عليها "يظهر فيها مكان الوفاة في مشفى تشرين العسكري، أو محكمة الميدان العسكرية، وهذا يشير إلى أنَّ هذا الشخص قد حكم عليه بالإعدام".

وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة "بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الموضوع وإصدار قرار بموجب الفصل السابع يدين قتل النظام السوري للمختفين قسريا لديه، ويحمله مسؤولية الكشف عن مصيرهم".

كما أوصى التقرير المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل لإنقاذ بقية المعتقلين قبل أن يقتلوا بسبب التعذيب وسوء ظروف مراكز الاحتجاز، واتخاذ خطوات جدية تجاه عملية التغيير السياسي لإنقاذ الشعب السوري من الدكتاتورية والاستبداد".

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