سورية: 8 قتلى في هجوم لتنظيم "داعش" على مقرات أمنية وسجن

عرب ٤٨ / أ ف ب

قتل 6 مقاتلين أكراد وعنصران من تنظيم "داعش"، الإثنين، من جراء هجوم فاشل شنه عناصر "داعش" على مقرات أمنية بينها سجن في شمال سورية؛ حسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري، إن "من بين القتلى ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي في هجوم مباغت نفذته خلايا تنظيم ’داعش’ على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة".

وأضاف أن "القوى الأمنية التابعة لقوات سورية الديمقراطية ’قسد’ أحبطت عملية الهجوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم".

وتبنى "داعش" في بيان له الهجوم الذي استهدف مقرا للقوات الكردية ويضم سجنا في مدينة الرقة.

وأفاد تنظيم "داعش" في بيان على تطبيق "تلغرام"، بأن "الهجوم جاء في سياق الانتقام المتواصل لأسرى المسلمين" وخصوصا النساء من أقارب الجهاديين الموقوفات في مخيم الهول الذي يديره الأكراد في شمال سورية.