مقتل 5 أشخاص بالحسكة والمعارضة تصد "قسد" في حلب

قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارة شحن كانوا يستقلونها، في ريف الحسكة، فيما صدت فصائل المعارضة محاولة تسلل لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بريف حلب شمال غربي سورية، فيما دارت اشتباكات بين تلك الفصائل وقوات النظام السوري.

وأفادت مواقع إخبارية محلية أن 5 أشخاص من عائلة مكونة من أب وأم و3 أطفال، قضوا جميعا نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء عملهم بجمع الحجارة وتحميلها في إحدى الشاحنات، بالقرب من قرية "دبي" في محيط منطقة جبل كوكب شرقي مدينة الحسكة.

وتدفع الأحوال المعيشية الصعبة بعض الأهالي إلى جمع الأحجار البركانية السوداء المنتشرة في منطقة جبل كوكب البركاني الواقع ضمن مناطق سيطرة النظام السوري في الحسكة، ونقلها في الشاحنات من أجل استخدامها في عمليات البناء.

وذكرت "الجبهة الوطنية للتحرير" عبر معرفاتها الرسمية، أنها أحبطت فجر اليوم الأحد، محاولة تسلل لقوات من "قسد" على محور "كباشين" في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، حيث دارت اشتباكات بين الجانبين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالتزامن مع قصف صاروخي متبادل، ما أدى إلى وقوع جرحى في صفوف الطرفين، فيما شهدت المنطقة تحليقاً لطائرات الاستطلاع التركية في سماء منطقة عفرين.

من جهة أخرى، قضى عنصر من "هيئة تحرير الشام" متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم أمس السبت، في عملية تسلّل لقوات النظام السوري على محور النيرب بريف إدلب الشرقي، فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مواقع فصائل المعارضة على محور البارة بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وكان 6 من قوات النظام قد قتلوا وجرح آخرون بعملية مباغتة لـ"هيئة تحرير الشام" يوم أمس السبت، على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.