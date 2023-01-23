عملية عسكرية للجيش الأميركي بسورية واعتقال 3 من "داعش"

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أن القوات الأميركية اعتقلت ثلاثة أعضاء في تنظيم "داعش" خلال عملية بشرق سورية.

وقالت سنتكوم في بيان إن بين المعتقلين مسؤولا لوجستيا ورجلا يعمل وسيطا لتنظيم "داعش". أما الثالث فوصف بأنه "مرتبط" بالجماعة الجهادية، بحسب المصدر نفسه.

وأصيب مدني بجروح طفيفة في الهجوم الذي نُفّذ برًّا وبطائرة هليكوبتر، وفقا لسنتكوم.

منذ إعلان القضاء على "داعش" عام 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم. وتشن بين حين وآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سورية.

وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد "داعش" في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سورية وشمال شرقها وتنتشر في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في محافظة إدلب.

ونفذت قوات سورية الديمقراطية (قسد) بدعم من قوات “التحالف الدولي” منذ مطلع شهر كانون الثاني الجاري 11 عملية أمنية مشتركة مع (قسد)، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 2 من المنتمين “للتنظيم” واعتقال 278 بينهم المسؤول عن “بيت مال” التنظيم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقدم قوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأميركية دعما عسكريا ولوجستيا لـ(قسد) التي تشترك معها في عمليات أمنية بشكل مستمر في إطار مكافحة خلايا تنظيم “داعش"” التي يتزايد نشاطها بشكل لافت ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”.