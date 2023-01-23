عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

عملية عسكرية للجيش الأميركي بسورية واعتقال 3 من "داعش"

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 06:04

عملية عسكرية للجيش الأميركي بسورية واعتقال 3 من "داعش"
تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم (Getty Images)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أن القوات الأميركية اعتقلت ثلاثة أعضاء في تنظيم "داعش" خلال عملية بشرق سورية.

وقالت سنتكوم في بيان إن بين المعتقلين مسؤولا لوجستيا ورجلا يعمل وسيطا لتنظيم "داعش". أما الثالث فوصف بأنه "مرتبط" بالجماعة الجهادية، بحسب المصدر نفسه.

وأصيب مدني بجروح طفيفة في الهجوم الذي نُفّذ برًّا وبطائرة هليكوبتر، وفقا لسنتكوم.

منذ إعلان القضاء على "داعش" عام 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم. وتشن بين حين وآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سورية.

وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد "داعش" في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سورية وشمال شرقها وتنتشر في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في محافظة إدلب.

ونفذت قوات سورية الديمقراطية (قسد) بدعم من قوات “التحالف الدولي” منذ مطلع شهر كانون الثاني الجاري 11 عملية أمنية مشتركة مع (قسد)، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 2 من المنتمين “للتنظيم” واعتقال 278 بينهم المسؤول عن “بيت مال” التنظيم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقدم قوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأميركية دعما عسكريا ولوجستيا لـ(قسد) التي تشترك معها في عمليات أمنية بشكل مستمر في إطار مكافحة خلايا تنظيم “داعش"” التي يتزايد نشاطها بشكل لافت ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”.

بودكاست عرب 48

#سورية
#داعش
#الجيش الأميركي

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روسيا تكثف القصف وضغوطات على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بالدبابات
روسيا تكثف القصف وضغوطات على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بالدبابات

2023-01-23

العثور على المشتبه بإطلاقه النار في كاليفورنيا ميتا فيما دوافعه لا تزال مجهولة
العثور على المشتبه بإطلاقه النار في كاليفورنيا ميتا فيما دوافعه لا تزال مجهولة

2023-01-23

تونس: 3 قضاة معزولين يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام
تونس: 3 قضاة معزولين يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام

2023-01-22

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء دافئة وجافة

حالة الطقس: أجواء دافئة وجافة

2023-01-22
ماذا قال أليغري بعد خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس؟

ماذا قال أليغري بعد خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس؟

2023-01-22
مصرع شابة وإصابات متفاوتة في حادثي طرق قرب حيفا والنقب

مصرع شابة وإصابات متفاوتة في حادثي طرق قرب حيفا والنقب

2023-01-22
الرابعة في غضون ساعات: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار باللد

الرابعة في غضون ساعات: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار باللد

2023-01-22
لإرضاء سموتريتش.. الاحتلال يهدم مساكن بأرطاس بعد إخلاء بؤرة استيطانية

لإرضاء سموتريتش.. الاحتلال يهدم مساكن بأرطاس بعد إخلاء بؤرة استيطانية

2023-01-22