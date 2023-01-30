المرصد: 10 قتلى في استهداف قافلة شاحنات نقلت أسلحة إيرانية

عرب ٤٨ / أ ف ب

قُتل 10 بينهم قيادي في الميليشيات الموالية لإيران في غارة استهدفت ليل الأحد - الإثنين "قافلة شاحنات تبريد لميليشيات إيرانية" في شرق سورية فور دخولها من العراق المجاور، ما أدى إلى تدميرها، وفق ما ذكر صباح الإثنين المرصد السوري لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية.

وأحصى المرصد مقتل "10 من سائقي الشاحنات ومرافقيهم من جنسيات غير سورية"، في الغارة التي شنتها "طائرات مجهولة" واستهدفت الشاحنات في ريف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس" إن "الشاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية".

وأفاد عن دخول قافلتين مماثلتين على الأقل خلال هذا الأسبوع من العراق، أفرغتا حمولتهما في مدينة الميادين، مرجحا نقلها "أسلحة متطورة" إلى مجموعات موالية لطهران.

من جانب آخر، أفادت إذاعة "شام إف إم" المحلية بأن طيرانا "مجهول الهوية استهدف ست شاحنات تبريد بعدد من الغارات، بينما كانت متوقفة قرب قرية الهري شرق البوكمال بعد اجتياز البوابة الحدودية المشتركة مع العراق".

وقال الناشط، عمر أبو ليلى عمر، الذي يوثق الأوضاع في دير الزور عبر موقعه "دير الزور 24" إن الغارات "استهدفت مقرات لمجموعات موالية لطهران"، وأضاف "هناك دمار كبير بالأماكن المستهدفة".

وتتعرض المنطقة بين الحين والآخر لضربات مماثلة، تطال تحديدا تحركات لمجموعات موالية لطهران.

ومحافظة دير الزور مقسمة بين أطراف عدة، إذ تسيطر قوات النظام ومقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى جزئين، فيما تسيطر قوات سورية الديمقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصا بين مدينتي البوكمال والميادين. ويقدر المرصد عدد أفراد تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل.

وأقر التحالف الدولي مرارا بتنفيذه ضربات في المنطقة طالت مقاتلين موالين لطهران.

وجرى مرارا استهداف مقاتلين موالين للنظام في المنطقة، وقتل 55 منهم من سوريين وعراقيين في حزيران/ يونيو 2018 في ضربات قال مسؤول أميركي إن إسرائيل تقف خلفها، إلا أن الأخيرة رفضت التعليق.

وتشهد سورية منذ عام 2011 نزاعا داميا متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.