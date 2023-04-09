سورية: مقتل 6 مدنيين على الأقل إثر انفجار لغم من مخلفات "داعش"

يرفع الحادث عدد المدنيين الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم هذا العام جراء انفجار الألغام وأجسام أخرى متفجرة خلفتها الحرب إلى 139 قتيلا بينهم 30 طفلا.

قتل 6 أشخاص، على الأقل، في انفجار لغم في جنوب سورية، اليوم الأحد، بحسب ما أوردت وسائل إعلام.

قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام إن الانفجار أصاب مدنيين كانوا متجهين لجمع الكمأة في الريف، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن لغم أرضي زرعه تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور في جنوب البلاد. وكانت المنطقة معقلا سابقا لمسلحي التنظيم.

في اليوم السابق، ذكرت "سانا" أن 6 أشخاص كانوا في طريقهم أيضا للبحث عن الكمأة قتلوا جراء انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات داعش في صحراء الريف الشرقي لحمص.

من جانبه، قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد قتلى اليوم الأحد، بتسعة أشخاص.

وقال المرصد إن الحادث يرفع عدد المدنيين الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم هذا العام جراء انفجار الألغام وأجسام أخرى متفجرة خلفتها الحرب إلى 139 قتيلا بينهم 30 طفلا.

وتعتبر الكمأة من الأطعمة الشهية الموسمية التي يمكن بيعها بسعر مرتفع. ونظرا لأن جامعي الكمأة يعملون في مجموعات كبيرة في مناطق نائية، يتم استهدافهم من قبل عناصر "داعش" بشكل متكرر، حيث يخرجون من الصحراء لاختطافهم ويقتلون بعضهم ويطلبون فدية مقابل البعض الآخر.

في شباط/ فبراير، هاجمت الخلايا النائمة لـ"داعش" العمال الذين كانوا يجمعون الكمأة بالقرب من مدينة السخنة بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا معظمهم من العمال وعدد من قوات الأمن التابعة للنظام السوري.