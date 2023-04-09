مقتل طفل وإصابة آخرين بقصف للنظام السوري في إدلب

قوات النظام تقصف مواقع في إدلب؛ مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تفيد بأن الهجوم أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين.

قتل طفل وأصيب 3 آخرون بجروح من جراء هجوم نفذته قوات نظام بشار الأسد، على بلدة سرمين بمحافظة إدلب شمال غربي سورية، اليوم الأحد.

وقصفت قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب الواقعة جنوبي غربي إدلب بلدة سرمين بالمدفعية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين.

ونقل الأطفال المصابون إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 أيار/ مايو 2020 توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر. وبين 2017 و2020، وصل عدد الفارّين من هجمات النظام السوري إلى مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.