وزير خارجية السعودية يزور دمشق لدعوة الأسد لقمة عربية

وزارة الإعلام السورية تقول إن وزير خارجية السعودية سيزور دمشق، اليوم، في أهم خطوة حتى الآن نحو إنهاء العزلة الإقليمية على سورية منذ أكثر من عشر سنوات، بسبب تعامل نظام بشار الأسد الوحشي مع الاحتجاجات ضده

أعلنت وزارة الإعلام السورية للصحفيين في مذكرة مكتوبة إن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيصل إلى دمشق اليوم، الثلاثاء، في أول زيارة له منذ اندلاع الصراع عام 2011.

وتعد الزيارة أهم خطوة حتى الآن نحو إنهاء العزلة الإقليمية على سورية منذ أكثر من عشر سنوات، بسبب تعامل نظام بشار الأسد الوحشي مع الاحتجاجات ضده.

وعلى إثر القمع الشديد للاحتجاجات من جانب النظام، تم تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية وبدأت عدة دول خليجية، من بينها السعودية، في دعم جماعات مسلحة معارضة للنظام.

وبمساعدة حليفتيه الرئيسيتين إيران وروسيا، تمكن نظام الأسد من استعادة السيطرة على معظم سورية، واعتبرت السعودية في الأشهر الماضية أن فرض العزلة عليه لم يكن مجديا.

وأفاد مصدران مطلعان أن الجانبين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وذُكر أن وزير الخارجية السعودي سيتوجه إلى دمشق لدعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية التي تستضيفها الرياض، في 19 أيار/مايو.

وزار وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، السعودية الأسبوع الماضي، قبل أن تعقد الأخيرة قمة في جدة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق لبحث عودة سورية المحتملة إلى جامعة الدول العربية.