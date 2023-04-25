الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

"ساهمت هذه التجارة في إثراء أشخاص ضمن النظام وشكلت مصدر دخل له، وساهمت الإيرادات القادمة من هذه التجارة في مواصلة القمع ضد السكان المدنيين"

أدرج الاتحاد الأوروبي، الإثنين، 25 شخصًا و8 كيانات تتبع للنظام السوري على قائمة العقوبات لصلتهم بإنتاج وتهريب المخدرات.

وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن معظم الأشخاص والكيانات المندرجة في القائمة هم من منتجي ومهربي المخدرات، وخاصة "الكبتاغون". وأكدت المفوضية أن "تجارة المخدرات تحولت إلى نموذج تجاري يقوده النظام في سورية".

وأوضحت أن هذه التجارة "ساهمت في إثراء أشخاص ضمن النظام وشكلت مصدر دخل له، وساهمت الإيرادات القادمة من هذه التجارة في مواصلة القمع ضد السكان المدنيين".

وضمت قائمة العقوبات أفرادا من عائلة رئيس النظام، بشار الأسد، من بينهم أبناء أعمام له، وآخرون مرتبطون بقوات الأسد، ورجال أعمال مقربون من أسرته والاستخبارات.

كما أدرجت ضمن العقوبات شركات "القلعة" و"الجبل" و"أمان للأمن والحماية" الناشطة في سورية، وأفراد مرتبطون بها.

وشملت القائمة شركة الهندسة والبناء الروسية "ستروي ترانس غاز"، والشركة العامة للفوسفات والمناجم التابعة لوزارة النفط بالنظام السوري لدعمهما النظام.

ومع الإضافات الأخيرة، ارتفع عدد الأشخاص المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسورية إلى 322 وعدد الكيانات إلى 81.