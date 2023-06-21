سورية: 3 قتلى مدنيين بينهم طفل في قصف مدفعي لقوات النظام

تشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفا متبادلا تشنه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حدّ كبير.

قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل الأربعاء في قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف قصف مدفعي كثيف قرى وبلدات عدة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في محافظتي إدلب وحلب المجاورتين، مشيرا إلى استهداف هيئة تحرير الشام من جهتها بالقذائف مناطق سيطرة قوات النظام.

وأورد المرصد السوري أن "ثلاثة مدنيين بينهم طفل قتلوا، فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة نتيجة قصف نفذته قوات النظام بالمدفعية الثقيلة على بلدة كفر نوران في ريف حلب الغربي".

وأشار المرصد السوري إلى استمرار القصف المتبادل بين الطرفين خصوصا في ريف حلب الغربي.

وفي بلدة كفر نوران، لحقت أضرار بمنزل، وقال سكان إن الضربة وقعت في حي أثناء تواجد سكان في الشارع، بعضهم كان يشتري الفاكهة.

وقتل صباحا عنصر من قوات النظام بنيران هيئة تحرير الشام في ريف إدلب الشرقي، وفق المرصد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.

ومنذ آذار/مارس 2020، يسري وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد هجوم واسع لقوات النظام تمكنت خلاله من السيطرة على نصف مساحة إدلب.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفا متبادلا تشنه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حدّ كبير.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.