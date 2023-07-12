مقتل أحد متطوعي "الخوذ البيضاء" في سورية إثر استهداف مدفعي

منظمة "الخوذ البيضاء": "فريق كان يتفقد مناطق قرب بلدة الأتارب شمال غربي سورية التي استهدفتها مدفعية قوات النظام السوري عندما تعرض للهجوم". وادعت المنظمة "أن الهجوم كان متعمدا".

أعلنت منظمة الدفاع المدني السورية "الخوذ البيضاء" في شمالي سورية، اليوم الأربعاء، أن أحد متطوعيها قُتل بعد أن قُصفت سيارة كان يستقلها.

وقالت المنظمة إن "فريقا كان يتفقد مناطق قرب بلدة الأتارب شمال غربي سورية التي استهدفتها مدفعية قوات النظام السوري عندما تعرض للهجوم". وادعت المنظمة "أن الهجوم كان متعمدا".

ويُشار إلى أن الدفاع المدني السوري المعروف باسم الخوذ البيضاء هم مجموعة من المتطوعين الإنسانيين الذين أصبحوا أساسيين في مهمة الإنقاذ في شمالي سورية (مناطق خارج سيطرة النظام) منذ بدء الحرب.

وانتقد النظام السوري وحلفاؤه ومنهم روسيا متطوعي الخوذ البيضاء واتهموهم بأنهم عملاء لقوى أجنبية وإرهابيين يعملون في مناطق تحت سيطرة المعارضة.

وأوضحت المنظمة التي يبلغ عدد المتطوعين فيها نحو ثلاثة آلاف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أنها أنقذت آلاف الأشخاص منذ 2013 ووثقت هجمات النظام السوري على مدنيين وعلى البنية التحتية.

وأضافت أنها فقدت 306 متطوعا منذ بدء الحرب.