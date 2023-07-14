النظام السوري يبلغ مجلس الأمن بعزمه السماح بإدخال المساعدات

بعث النظام السوري رسالة إلى مجلس الأمن الدولي لإبلاغه عزمه السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من بوابة جلوة غوزو التركية الحدودية لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك في بيان أدلى به متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الخميس.

وقال دوجاريك في بيانه إنه "أستطيع أن أؤكد أننا تلقينا الرسالة وبدأنا بدراستها".

وجاء في الرسالة أن النظام السوري يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع السوريين والوضع الإنساني في البلاد وتوفير الاستقرار.

وشدد النظام على "وجوب تسليم مساعدات الأمم المتحدة بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية".

وورد في الرسالة أيضا أنه "تمنح الحكومة السورية موافقة للأمم المتحدة لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غرب سورية لمدة 6 أشهر أخرى".

وتضمنت الرسالة طلب توزيع المساعدات في شمال غرب سورية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري.

والثلاثاء، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يسعى إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود التركية.

وصوتت روسيا ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر "باب الهوى"، بعد انتهاء التفويض بشأن الآلية، الإثنين الماضي.

بدورهم، صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لمصلحة القرار الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وتصر روسيا على التمديد 6 أشهر فقط، وقدمت قرارا منافسا بهذا الخصوص.

وتسمح هذه الآلية الإنسانية التي بدأت عام 2014، بإيصال المساعدات إلى حوالي 4 ملايين شخص في سورية، ويتم تجديدها سنويا.