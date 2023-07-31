سورية: مصرع 5 أشخاص بينهم شقيقان غرقًا في نهر العاصي بإدلب

ذكر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان، اليوم الإثنين، أن 5 أشخاص فُقدوا، بعد دخولهم في نهر العاصي للسباحة، هربًا من الحرارة الشديدة في قرية حمامات الشيخ عيسى بإدلب.

لقي 5 أشخاص مصارعهم غرقًا، أثناء سباحتهم في مياه نهر العاصي بمحافظة إدلب، شمال غربي سورية.

وذكر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان، اليوم الإثنين، أن 5 أشخاص فُقدوا، بعد دخولهم في نهر العاصي للسباحة، هربًا من الحرارة الشديدة في قرية حمامات الشيخ عيسى بإدلب.

وأشار البيان إلى مصرع الأشخاص الخمسة غرقًا، بينهم شقيقان.

ولفت إلى أن السكان المحليين يواصلون السباحة في النهر رغم جميع التحذيرات التي يوجهها الدفاع المدني حول خطورة ذلك.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 26 شخصًا مصرعهم غرقًا، فيما تم إنقاذ 37 آخرين كانوا يواجهون خطر الغرق، بحسب البيان.