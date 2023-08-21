مطالبة بإسقاط النظام: استمرار الاحتجاجات على تردي الوضع الاقتصادي جنوبي سورية

تواصل الاحتجاجات في الجنوب السوري على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الوقود؛ المتظاهرون يهتفون ضد النظام ويطالبوا برحيل الأسد، ويحملوه مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد.

تواصل الإضراب والتظاهرات لليوم الثاني على التوالي في محافظة السويداء جنوبي سورية، اليوم الإثنين، احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، وذلك غداة المظاهرة التي نظمت في مدن وبلدات في ريف درعا المجاورة، مطالبين بإسقاط النظام.

وقالت منصة "السويداء 24" المعارضة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "المحتجين توافدوا إلى ساحة السير وسط المدينة ونفذوا وقفة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، طالبوا خلالها برحيل (رئيس النظام بشار) الأسد، وحملوه مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد".

#شاهد: الهتافات تهز السويداء لحظة وصول مجموعة من رجال الدين وأهالي قرية حزم من الريف الشمالي إلى ساحة السير/الكرامة التي تشهد تظاهرة في هذه الأثناء. pic.twitter.com/Wp0pzNHlNn — السويداء 24 (@suwayda24) August 21, 2023

ولفتت المنصة إلى "تسجيل أكثر من 16 نقطة احتجاج حتى اللحظة، في محافظة السويداء"، مشيرة إلى أن "مشاركات القرى تتوالى في الإضراب العام، والعدد في ازدياد"، وقالت إن "مجموعة من رجال الدين وأهالي قرية حزم من الريف الشمالي انضموا إلى (الاحتجاجات في) ساحة السير/الكرامة".

وأشارت إلى أن "الاحتجاجات شملت كذلك بلدة القريا وقرى المتونة ومجادل ونمرة وشهبا وقنوات والثعلة، حيث أغلق الأهالي الطرقات العامة، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، والقرارات الحكومية الجائرة، التي كان آخرها رفع أسعار المحروقات".

خرج العشرات في مظاهرة في مدينة داعل في الريف الأوسط من محافظة درعا، تطالب بإسقاط النظام في سوريا. كذلك خرج العشرات في مدينة الصنمين شمالي درعا، وتسيل والشجرة وسحم الجولان غربي درعا، في مظاهرات ترفع نفس الشعارات. كما خرجت يوم أمس مظاهرات في درعا البلد وجاسم ومدن وبلدات أخرى.… pic.twitter.com/b8F5OIo3tu — Daraa 24 - 24 درعا (@Daraa24_24) August 20, 2023

وخلال الأيام الماضية، أحرق مئات السوريين إطارات السيارات وأغلقوا الطرق ورددوا شعارات مناهضة للنظام السوري في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية ورفع أسعار الوقود

وقال شهود عيان إن المتظاهرين قرب ساحة رئيسية بالمدينة دعوا إلى الإطاحة برئيس النظام السوري، بشار الأسد، ورددوا هتافات تعود لاحتجاجات 2011 المطالبة بالديمقراطية والتي سحقتها قوات الأمن في حملة قمع عنيفة اندلع معها الصراع طويل الأمد في البلاد.

وبهذه الكلمات، ‭‭"‬‬عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد‭‭"‬‬، هتف المحتجون بالقرب من مقر الشرطة ومكتب المحافظ فيما تجنبت قوات الأمن التي وقفت على مقربة من الاحتجاجات المواجهة. ومثل هذا الشكل من أشكال المعارضة العلنية نادر في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

ووصف الناشط المدني والمحرر في موقع "السويداء 24" الإخباري المحلي، ريان معروف، الاحتجاجات بأنها شبيهة بالانتفاضة. وقال إن الناس يعبرون عن غضبهم الشديد من قرارات النظام السوري ورفع أسعار الوقود. وأضاف أنهم يطالبون بحياة كريمة.

مراسل السويداء 24: تسجيل أكثر من 16 نقطة احتجاج حتى اللحظة، في محافظة السويداء، ومشاركات القرى تتوالى في الإضراب العام، والعدد في ازدياد، لليوم الثاني على التوالي. pic.twitter.com/pMipPFZVXB — السويداء 24 (@suwayda24) August 21, 2023

وتمر سورية بأزمة اقتصادية متفاقمة هوت بالعملة إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار، يوم الأربعاء الماضي، في تراجع سريع للغاية لقيمتها. وفي بداية الصراع، كان يتداول الدولار عند 47 ليرة.

ويقول المحتجون إن رفع أسعار الوقود زادت من محنة المواطنين العاديين الذين يعانون من تداعيات حرب مستمرة منذ أكثر من عقد ويجدون الآن صعوبة في توفير الغذاء والمواد الأساسية وسط التضخم المتفشي وتآكل الدخل.

وشهدت محافظة السويداء جنوبي سورية، أمس، إضرابات وتظاهرات في أكثر من 42 نقطة، بحسب ما أفادت به شبكة "السويداء 24". وتأتي تلك الاحتجاجات على خلفية الواقع المعيشي والأمني المتردي، وتطالب أيضاً بإسقاط النظام.

احتجاجات في العديد من المناطق في محافظة السويداء، وإغلاق الطرقات الرئيسية، وقطع اتستراد دمشق - السويداء، وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية والدوائر الحكومية، كذلك خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية في العديد من المدن والبلدات، من ضمنها مظاهرة في ساحة السير وسط مدينة السويداء، ضد… pic.twitter.com/7mEdjuOa86 — Daraa 24 - 24 درعا (@Daraa24_24) August 20, 2023

عاجل: من بلدة القريّا جنوب السويداء الآن، ولليوم الرابع على التوالي، العشرات من أهالي البلدة يتجمعون في وقفة احتجاجية، متجهين نحو صرح سلطان باشا الأطرش، للتأكيد على مطالبهم الداعية إلى التغيير.#إضراب_السويداء pic.twitter.com/ScOUMsbKGZ — السويداء 24 (@suwayda24) August 20, 2023