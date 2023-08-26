سورية: مقتل مدنيين في قصف لقوات النظام جنوبي إدلب

قتل مدنيان وأصيب 5 آخرون جراء قصف شنته قوات النظام السوري استهدف جنوبي محافظة إدلب، شمالي سورية.

وبحسب مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، تعرضت قرية كنصفرة لقصف قوات النظام والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران المتمركزة جنوبي إدلب.

وجرى نقل المدنيين الجرحى للمستشفيات القريبة في المنطقة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق على مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 أيار/ مايو 2020، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تقوم بخرق الاتفاق بين الحين والآخر.