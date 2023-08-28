سورية: نواب في الكونغرس الأميركي يزورون مناطق خاضعة للمعارضة

التقى النواب أيتاما بسبب الحرب التي أودت منذ عام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص، قبل اختصار الزيارة لأسباب أمنية، على ما أفاد أحد مرافقيهم.

قام ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأميركي بزيارة نادرة الأحد إلى منطقة في شمال سورية تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وزار النواب فرينش هيل وبن كلاين وسكوت فيتزجيرالد أحد مستشفيات مدينة إعزاز (محافظة حلب) آتين من تركيا عبر معبر باب السلامة الحدودي، حيث تم استقبالهم بلافتة كُتب عليها "مرحبا بكم في سورية الحرة"، محاطة بأعلام الثورة السورية.

وقال مسؤول العلاقات العامة في الحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا ياسر الحجي، إن "الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الواقع في المناطق المحررة".

والتقى النواب أيتاما بسبب الحرب التي أودت منذ عام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص، قبل اختصار الزيارة لأسباب أمنية، على ما أفاد أحد مرافقيهم.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة.

كما توجد أيضا فصائل معارضة أخرى أقل نفوذا، تدعمها تركيا بدرجات متفاوتة.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أنه "لتجنب إثارة جدل في الولايات المتحدة، لم يتوجهوا إلى جنديرس، في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام".

ورغم إعلان فكّ ارتباطها بالقاعدة، لا تزال واشنطن تصنّف الهيئة على أنّها تنظيم "إرهابي".

وأضاف عبد الرحمن أن "أعضاء الكونغرس أرادوا تقييم عمل الحكومة المؤقتة، من أجل دراسة إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية عبر باب السلامة بدلا من باب الهوى" الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام.

والتقى النواب الأميركيون الأحد مدير منظّمة "الخوذ البيضاء" والدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب ومحيطها، رائد الصالح.

وجاء في بيان للخوذ البيضاء على منصة "إكس": "تطرق الاجتماع لأهمية استمرار المساعدات عبر الحدود في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بعد كارثة الزلزال المدمر" الذي ضرب تركيا وسورية في شباط/فبراير وأوقع عشرات آلاف القتلى.

كذلك أشارت المنظمة إلى أن الجانبين بحثا في "الحراك الشعبي الذي تشهده المناطق السورية، وأهمية مواجهة محاولات تعويم نظام الأسد والإفلات من العقاب على الفظائع التي ارتكبها، وضرورة تعزيز المساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات".

وبموجب آلية الأمم المتحدة التي أنشئت عام 2014، يشكل باب الهوى البوابة الوحيدة لدخول المساعدات إلى شمال غرب سورية من تركيا، من دون إذن حكومة النظام.

وفي 11 تموز/يوليو، لم تُمدد هذه الآلية التي ندّد بها النظام باعتبارها انتهاكا لسيادته، قبل أن تعلن الأمم المتحدة مطلع آب/أغسطس عن اتفاق مع النظام السوري يتيح إيصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى.