سورية: 9 قتلى في هجوم على موقع عسكري لقوات النظام

يعتبر هذا الهجوم الثاني خلال أسبوع، بعد مقتل 11 جنديا في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني (المتحالف مع هيئة تحرير الشام) في شمال غرب البلاد في 26 آب/أغسطس.

قتل تسعة من قوات النظام على الأقل الجمعة وأصيب 12 آخرون خلال هجوم نفذ في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "تسعة جنود سوريين قتلوا وأصيب 12 آخرون جراء تسلل مقاتلين من هيئة تحرير الشام إلى موقع عسكري للنظام في منطقة جبل الأكراد شمال اللاذقية".

وأشار المرصد إلى مقتل ثلاثة من الجهاديين خلال تنفيذهم عملية التسلل.

ويعتبر هذا الهجوم الثاني خلال أسبوع، بعد مقتل 11 جنديا في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني (المتحالف مع هيئة تحرير الشام) في شمال غرب البلاد في 26 آب/أغسطس وفق المرصد.

وقُتل سبعة مقاتلين من الهيئة في قصف لقوات النظام في شمال سورية في 25 آب/أغسطس، في وقت تشهد المنطقة تصعيدا في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديدا من الطيران الروسي، ردا على قصف هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها مناطق سيطرة قوات النظام بواسطة مسيّرات، وفق المرصد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.

وبدعم من موسكو وطهران، استعاد النظام السوري معظم الأراضي التي خسرها في بداية الحرب، التي اندلعت في عام 2011 بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

ويسود منطقة إدلب وقف لإطلاق النار تفاوضت عليه روسيا وتركيا بعد الهجوم الذي شنه النظام في آذار/مارس 2020. ويتم احترامه بشكل عام، على الرغم من الانتهاكات المتكررة.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.