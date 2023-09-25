سورية: إصابة 10 مدنيين بينهم طفلان ونساء بقصف للنظام على إدلب

أسفر قصف لقوات النظام على مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب، عن إصابة 10 مدنيين بينهم طفلان و4 نساء.

أصيب 10 مدنيين بينهم طفلان و4 نساء بجروح، إثر قصف نفذته قوات النظام السوري الإثنين على مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب.

وقالت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن "جسر الشغور تعرضت لقصف بري من قبل النظام والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران المتمركزة في قرية جورين شمال غربي محافظة حماة".

وأشارت إلى أنه جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق على مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 أيار/ مايو 2020، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تقوم بخرق الاتفاق بين الحين والآخر.