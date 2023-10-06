سورية: مقتل طفل وإصابة 4 مدنيين في غارات روسية على إدلب

أفادت منظمة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، بأن الغارات الروسية على ريف إدلب أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 4 مدنيين.

(أ ب)

قتل طفل وأصيب 4 مدنيين سوريين الجمعة في غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية استهدفت محافظة إدلب شمال غرب سورية.

وأفاد مرصد الطيران التابعة للمعارضة السورية، بأن 3 طائرات حربية روسية أقلعت من مطار "حميميم" بمحافظة اللاذفية، وأغارت على ريف محافظتي إدلب وحماة.

بدورها، أفادت منظمة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، بأن الغارات الروسية على ريف إدلب أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 4 مدنيين.

وأضافت أنها لا تمتلك أي معلومات بشأن وجود قتلى وجرحى جراء غارات روسية على ريف محافظة حماة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي لها متأثرا بجراحه بعد هجوم صاروخي في سورية، فيما جاءت الضربات التركية بعد هجوم نفذه شخصان الأحد والذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية وأدى إلى إصابة شرطيين، وتبناه حزب العمال الكردستاني.

وقالت الدفاع التركية إن "الجندي أصيب في ضربة صاروخية على قاعدة للجيش التركي في بلدة دابق بشمال سورية".

كما تحدث عن وفاة جندي أصيب في العراق في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وعام 2017، قررت تركيا وإيران وروسيا في مباحثات أستانة تشكيل 4 "مناطق خفض توتر" في أماكن لا تخضع لسيطرة قوات النظام السوري، إلا أن الأخيرة والإرهابيين المدعومين من إيران وروسيا واصلت هجماتها وسيطرت على 3 من المناطق الأربع وتوجهت نحو إدلب.

ورغم توصل تركيا وروسيا في أيلول/ سبتمبر 2018، إلى مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار، اشتدت الاشتباكات في أيار/ مايو 2019، ولكن تم الحفاظ على وقف إطلاق النار بشكل كبير عقب تفاهم جديد توصلت إليه أنقرة وموسكو في آذار/ مارس 2020.