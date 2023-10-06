5 قتلى في قصف لقوات النظام وتركيا تشن غارات جوية في سورية

أسفر قصف لقوات النظام على بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي عن مقتل 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، فيما شنت تركيا غارات جوية على شمال سورية.

قتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال، على الأقل، إثر قصف شنته قوات النظام على بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري إن "هناك معلومات عن وقوع جرحى وصفت حالات بعضهم بالحرجة".

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية إن "الجيش نفذ ضربات جوية جديدة في شمال سورية مساء الجمعة، ودمر 15 هدفا للمسلحين الأكراد".

وأضافت أنه "تم تحييد العديد من المسلحين في الغارات".

وتابعت وزارة الدفاع التركية أن "الأهداف التي تم تدميرها شملت قاعدة لمتشددين وملاجئ ومستودعات يعتقد أن المسلحين كانوا فيها"؛ فيما لم تذكر المناطق التي استهدفتها الضربات الجوية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه "سمع دوي انفجار عنيف ناجم عن استهداف الطيران الحربي التابع للقوات التركية بضربتين جويتين، إحداهما بالقرب من معمل الدهان والذي يبعد عن مدينة عين العرب (كوباني) قرابة 2 كم، بينما استهدفت الضربة الثانية موقعا بجانب الصالة الرياضية الواقعة ضمن المدينة".

وأشار إلى أنه لم يرد معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية من جراء الغارات الجوية التركية.

ونفذ الطيران الحربي التركي 4 غارات جوية استهدفت منطقة جبل قرة جوخ، ومحطة مياه خانا سري، كما نفذ غارات في محيط المالكية، ومحطة الكهرباء في المدينة بريف الحسكة؛ حسبما أفاد المرصد السوري.

ويأتي ذلك في أعقاب هجوم تبناه حزب العمال الكردستاني والذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، والذي أسفر عن إصابة عنصري أمن بجراح بعدما أقدم شخص على تفجير نفسه بعد هجوم بسيارة فيما جرى "تحييد" آخر على يد قوات الأمن التركية.