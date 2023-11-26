مقتل 9 مدنيين مزارعين سوريين في إدلب إثر قصف للنظام

أفادت تقارير، السبت، أن "الهجوم نفذته قوات النظام (...) المتمركزة في قرية ‘خان السبل‘ جنوب المحافظة". وأوضح أن الهجوم تم تنفيذه بأسلحة "أرض- أرض" واستهدف عمالا يقطفون الزيتون في قرية "قوقفين" جنوب إدلب.

صورة توضيحية من قصف سابق في إدلب (Gettyimages)

قتل 9 مدنيين وأصيب آخر في هجوم لقوات جيش النظام السوري، يوم أمس السبت، على عمال زراعيين بقرية "قوقفين" بريف محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وأفاد مراسل الأناضول، السبت، أن "الهجوم نفذته قوات النظام (...) المتمركزة في قرية ‘خان السبل‘ جنوب المحافظة".

أوضح أن الهجوم تم تنفيذه بأسلحة "أرض- أرض" واستهدف عمالا يقطفون الزيتون في قرية "قوقفين" جنوب إدلب.

وأسفر القصف عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخر، بحسب مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 أيار/ مايو 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.