دمشق: ارتفاع حصيلة القتلى بغارة إسرائيلية إلى 12 بينهم 5 إيرانيين

المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد اليوم بأن حصيلة القتلى في الغارة الإسرائيلية، أمس، ارتفعت إلى 12 شخصاً، هم المستشارون الإيرانيون الخمسة وسبعة من المقاتلين الموالين لطهران، وهم أربعة سوريين ولبنانيان وعراقي

المبنى الذي تعرض للغارة الإسرائيلية في دمشق، أمس (أ.ب.)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، بقتل 12 شخصاً بينهم خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني، في غارة إسرائيلية في دمشق، أمس.

واستهدفت الغارة مبنى في حي المزة في غرب دمشق، حيث تقع مقرّات أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس، مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في الغارة التي اتهم إسرائيل بتنفيذها. وتوعدت طهران بالرد. وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن بين القتلى "مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سورية".

وأفاد المرصد السوري بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 12 شخصاً، هم المستشارون الإيرانيون الخمسة وسبعة من المقاتلين الموالين لطهران، وهم أربعة سوريين ولبنانيان وعراقي.

وكان المرصد أفاد أمس عن مقتل عشرة أشخاص. وأشار اليوم إلى ارتفاع الحصيلة بعد سحب جثتين من تحت الأنقاض.

واغتالت إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، القيادي في الحرس الثوري، رضي موسوي، قرب دمشق، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، والقيادي العسكري في حزب الله، وسام الطويل، في جنوب لبنان.

وتتزامن هذه الغارات الإسرائيلية مع الحرب على غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والتي تزداد الخشية من اتساع رقعتها.