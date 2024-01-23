المرصد السوري: 5 قتلى وجرحى بغارة جوية قرب البوكمال

يرجح أن الغارة الجوية نفذها الطيران الأميركي، واستهدفت شاحنة أسلحة ومستودعا للميليشيات التابعة لإيران، وأسفرت عن مقتل اثنين على الأقل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل وجرح 5 عناصر بغارة جوية، يرجح أنها أميركية، استهدفت شاحنة سلاح واحدة على الأقل ومستودعا بأطراف السيال التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي عند الحدود السورية – العراقية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المرصد أنه تأكد مقتل اثنين من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 3 جرحى على الأقل بعضهم بحالات خطرة.

وتابع المرصد أنه رصد تنفيذ سلاح الجو الأميركي عبر طائراته الحربية والمسيّرة، لما لا يقل عن 15 غارة على مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور منذ بداية الحرب على غزة.

وطالت هذه الغارات مواقع ونقاط وآليات عسكرية ومستودعات سلاح وذخائر، وأسفرت عن مقتل 27 من الميليشيات، 10 منهم من الجنسية السورية، والبقية من جنسيات عربية وآسيوية. كما أصيب ما لا يقل عن 15 آخرين بجراح متفاوتة، فضلاً عن خسائر مادية فادحة بالمواقع المستهدفة.

وذكر أن 4 من هذه الغارات الجوية جرت منذ مطلع العام الجديد 2024.