الأمم المتحدة: اللاجئون الذين يُعادون إلى سورية يتعرّضون لانتهاكات جسيمة تشمل الاختطاف والتعذيب

يرسم تقرير مكتب شؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "صورة مقلقة للغاية عن معاناة العائدين، لا سيما النساء منهم، في ظلّ تصاعد عمليات ترحيل السوريين من بلدان أخرى"؛ وبعضهم أعيد قسريًّا.

يواجه الكثير من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم -وبعضهم أعيد قسريًّا- "انتهاكات جسيمة" لحقوقهم، ويتعرضون خصوصا "للتعذيب" و"العنف الجنسي"، بحسب ما أكد تقرير للأمم المتحدة، نُشر اليوم الثلاثاء، وشدّد على وضع النساء في هذا الإطار.

ويرسم تقرير مكتب شؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "صورة مقلقة للغاية عن معاناة العائدين، لا سيما النساء منهم، في ظلّ تصاعد عمليات ترحيل السوريين من بلدان أخرى".

ووثق معدو التقرير "انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها الحكومة (حكومة النظام) وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، ومنها الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري والاختطاف".

وأضاف التقرير: "بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم" ذاكرا عمليات انتزاع أموال وممتلكات ومصادرة أملاك وحرمان من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.

وقال مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "يثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة، وعدم الإعادة القسرية" في إشارة إلى منع إعادة شخص إلى بلده إذا كان يواجه احتمال التعرض للتعذيب، أو معاملة سيئة وغير إنسانية أو مهينة.

وأورد التقرير أمثلة على عمليات إعادة قسرية للاجئين سوريين في تركيا ولبنان.

وأكد تورك أن أي عودة إلى سورية يجب أن تكون "طوعية" مع "توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة".

لكن هذا الأمر صعب تحقيقه في سورية، حيث خلفت الحرب التي اندلعت في العام 2011 أكثر من نصف مليون قتيل وأغرقت أكثر من 90 % من السكان في الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى انه رغم ذلك يقرر الكثير من السوريين الذين فروا من بلادهم العودة إليها، بسبب الصعوبات الاقتصادية، والتجاوزات والمشاعر المناهضة للاجئين التي يواجهونها في الدول التي انتقلوا إليها.

وأعرب التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع عشرات الأشخاص العائدين عن قلقه خصوصا من أن بعض النساء أرغمن من قبل أزواجهن أو عائلاتهن على العودة إلى سورية، "بهدف تقييم ظروف العودة الآمنة والمستدامة لبقية أفراد الأسرة".

ورأى التقرير أن ذلك يعتبر نوعا من العنف تجاه النساء، و"يعرض النساء لانتهاكات لحقوقهن وتجاوزات مع عودتهن إلى سورية، منها العنف المستند إلى النوع الاجتماعي بينها الاستغلال والانتهاكات الجنسية".