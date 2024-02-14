بعد عام على الزلزال المدمر: هزات أرضية تضرب عدة مناطق في سورية

نقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام عن مدير المركز الوطني للزلازل، د. رائد أحمد، قوله إن "جميع الهزات الطبيعية كونها خفيفة الشدة، وخصوصا في منطقة شمال اللاذقية، ولا شيء يدعو إلى القلق".

ضربت هزتان أرضيتان سورية صباح اليوم، الأربعاء، حيث كانت الأولى غرب إدلب والأخرى شرق اللاذقية؛ حسبما أعلن المركز الوطني للزلازل.

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وجاء عن المركز الوطني للزلازل، أن "الهزة الأولى وقعت الساعة 10:56 بقدر 3.2 درجات على مقياس ريختر في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ57 كيلومترا".

وأضاف "أما الهزة الأرضية الثانية فقد وقعت عند الساعة 11:56 بقدر 4.3 درجات على مقياس ريختر شمال شرق اللاذقية بـ40 كيلومترا".

ونقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام عن مدير المركز الوطني للزلازل، د. رائد أحمد، قوله إن "جميع الهزات الطبيعية كونها خفيفة الشدة، وخصوصا في منطقة شمال اللاذقية، ولا شيء يدعو إلى القلق".

وكانت محطات الرصد بالمركز قد سجلت أمس أيضا 3 هزات تتراوح بين 1.7 و3.8 درجات على مقياس ريختر، واحدة منها غرب الحسكة وأخرى في لواء إسكندرون.

مما يذكر أنه في 6 شباط/ فبراير 2023، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سورية بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف إضافة إلى دمار هائل في مناطق واسعة من البلدين.